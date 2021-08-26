بلجيكا توقف عمليات الإجلاء من أفغانستان بسبب «تهديد إرهابي وشيك»

أعلنت الحكومة البلجيكية، اليوم الخميس، أنها أوقفت عمليات الإجلاء من أفغانستان بسبب مخاوف من خطر شن هجوم إرهابي في مطار كابول.

وصرح رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أثناء مؤتمر صحفي اليوم، بأن بلاده أجلت إجمالا أكثر من 1.4 ألف شخص من أفغانستان ضمن هذه العملية، مشيرا إلى أن آخر رحلة إجلاء بلجيكية من كابل هبطت في إسلام آباد الليلة الماضية.

وأوضح دي كرو أن قرار إيقاف عمليات الإجلاء جاء على خلفية تدهور الوضع الأمني بشكل ملموس أمس الأربعاء، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وقال: "تلقينا معلومات من الأمريكيين ومصادر أخرى بشأن تفجير انتحاري وشيك في المطار، وكان ضمان الوصول إلى المطار عبر بواباته يزداد صعوبة أكثر فأكثر وأصبح مستحيلا في لحظة ما".

وتأتي هذه الخطوة قبل انقضاء المهلة المتفق عليها بين الغرب وحركة "طالبان" لإتمام عمليات الإجلاء من كابل، أي 31 أغسطس.

وسبق أن تحدث مسؤولون كبار في الولايات المتحدة وبريطانيا عن خطر شن تنظيم "داعش" هجوما إرهابيا في مطار كابل خلال عمليات الإجلاء.

وصباح اليوم الخميس، أعلن وزير بريطاني، أن هناك "تهديدا حقيقيا بشن هجوم وشيك على مطار العاصمة الأفغانية كابل" حيث يحتشد الآلاف في محاولة للفرار من أفغانستان.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن هناك معلومات استخباراتية "ذات مصداقية كبيرة" تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين بمطار كابل.

وأضاف هيبي "توجد حاليا تقارير ذات مصداقية كبيرة عن هجوم وشيك، ولهذا السبب تم تغيير نصيحة وزارة الخارجية الليلة الماضية، بأنه ينبغي على الناس عدم القدوم إلى مطار كابل وبأن عليهم الانتقال إلى مكان آمن وانتظار المزيد من التعليمات".

وأضاف قائلا: "لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير، وسنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك.. هناك فرصة كبيرة لتغيير النصيحة مع ورود المزيد من التقارير، لكن لا يوجد ضمان لذلك".