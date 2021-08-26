تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بنطاق دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم داخل غرفة بالعقار المشار إليه "مستأجرة بمعرفة أحدهم"، وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 3 أمتار - الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.