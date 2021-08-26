الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبدالعاطي: إزالة 5115 تعديا على النيل ومنافع الري خلال 3 أشهر فقط

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل، وبما يؤدى لتقليص اعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات".

وصرح الدكتور عبد العاطى، أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ 5 يناير 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للحد من انتشار التعديات على مجرى النهر، وقد أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة ٦٣٦٨٨ حاله تعدي حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

وأشار إلى إنه استمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة "قطاع حماية نهر النيل" خلال الفترة الماضي بشـن موجه الإزالات السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والتي أسفرت عن إزالة ٥١١٥ حالة تعدي في حوالي 3 أشهر فقط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وشدد عبد العاطى خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وأوضح أن أجهزة  الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه، وردع أية محاولات للتعديات والمخالفات.

حماية تعديات عبد الفتاح السيسي العسكري وزارة حملة النيابة العسكرية محمد عبدالعاطي الدكتور محمد عبدالعاطي الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

فى خدمتك.. خطوات حجز مكان لركن سيارتك أمام المنزل والأوراق المطلوبة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

انهيار منزل عمره 100 عام فى الإسماعيلية

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

اتصالات مصرية مع إسرائيل وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع