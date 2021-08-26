عبدالعاطي: إزالة 5115 تعديا على النيل ومنافع الري خلال 3 أشهر فقط

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل، وبما يؤدى لتقليص اعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات".



وصرح الدكتور عبد العاطى، أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ 5 يناير 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للحد من انتشار التعديات على مجرى النهر، وقد أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة ٦٣٦٨٨ حاله تعدي حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.



وأشار إلى إنه استمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة "قطاع حماية نهر النيل" خلال الفترة الماضي بشـن موجه الإزالات السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والتي أسفرت عن إزالة ٥١١٥ حالة تعدي في حوالي 3 أشهر فقط.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.



وشدد عبد العاطى خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.



وأوضح أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه، وردع أية محاولات للتعديات والمخالفات.