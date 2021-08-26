الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الفرصة تتلاشى».. توقف «الصحة العالمية» من البحث عن منشأ كورونا بالصين

الصين
الصين

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن خبراء دوليون في بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين لمعرفة منشأ فيروس كورونا قالوا إن البحث توقف، وحذروا من أن فرصة حل هذا اللغز تتلاشى بسرعة.

وأضافت الصحيفة أنه في غضون ذلك، لم تنته مراجعة استخباراتية أمريكية بأمر من الرئيس جو بايدن إلى نتيجة حاسمة بشأن أصل الفيروس، وما إذا كان قد انتقل من حيوان إلى إنسان، أو تسرب من مختبر صيني.

وقال الخبراء التابعون لفريق منظمة الصحة العالمية إن التحقيق في أصول الفيروس يمر "بمنعطف حرج" يتطلب تعاونا سريعا، إلا أنه توقف. وأشاروا، من بين أمور أخرى، إلى أن المسؤولين الصينيين ما زالوا مترددين في مشاركة بعض البيانات الأولية، مبررين ذلك بدواعي خصوصية المصابين.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، أرسلت منظمة الصحة العالمية فريق خبراء إلى ووهان، حيث تم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بكوفيد-19 في ديسمبر 2019، للتحقيق فيما قد يكون تسبب في الجائحة التي يلقى باللوم فيهت الآن على ما يقرب من 4.5 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة يوميا، رغم توزيع أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.

وفي تقرير منشور في مارس، رجح الفريق انتقال الفيروس إلى البشر من الحيوانات، ووصفوا احتمال حدوث تسرب للفيروس من مختبر بأنه “غير مرجح بالمرة”، إلا أنهم أضافوا أن تقريرهم مجرد خطوة أولى، وأن "فرصة إجراء هذا البحث الحاسم تتلاشى سريعا، وأن أي تأخير سيجعل بعض الدراسات مستحيلة بيولوجيا."

وذكرت الصين أنه ينبغي على المسؤولين "التركيز على السبل المحتملة الأخرى التي قد تساعد في تتبع منشأ" كورونا، كما ينبغي متابعة دراسات اقترحتها دول أخرى.

وأعرب فو كونج، المدير العام بوزارة الخارجية الصينية، عن "أسفه" لتوقف البحث، نافيا مسؤولية الصين عن ذلك، ومستطردا "دعمت الصين دائما المشاركة في جهود تعقب أصل الفيروس القائمة على أساليب علمية، وستواصل ذلك".

واتهم المسؤول الصيني الولايات المتحدة بـ"تضخيم نظرية التسرب من مختبر والقاء اللوم على الصين"، ملمحا إلى أن فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بمختبرات أبحاث أميركية رفيعة المستوى. واقترح أن تدعو الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية لتفتيش بعض مختبراتها.

 

واشنطن بوست الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا منشأ فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

فى خدمتك.. خطوات حجز مكان لركن سيارتك أمام المنزل والأوراق المطلوبة

«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

اتصالات مصرية مع إسرائيل وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع