الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حتى الأحد.. «الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الأحوال الجوية
الأحوال الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل على كافة الأنحاء ليلاً.

أضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة تدريجيًا من يوم الجمعة المقبل على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (٣:٢) درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد بقيم تتراوح بين 3 : 5 درجات".

تكون درجات الحرارة والإسكندرية شبه ثابتة مثل الأمس للعظمي والصغري والمحسوسة، وتكون درجة الحرارة في القاهرة العظمي والصغري 35-25 والمحسوسة 37درجة، وفى الإسكندرية 31-26 والمحسوسة 34 درجة.

وتكون درجات الحرارة في قنا 39-26، المنيا 36-24، أسيوط 37-23، سيوة 36-22، إدفو 41-27، حلايب 35-2، أسوان 41-27، بني سويف 36-24، الوادي الجديد 40-23، أبوسمبل 41-25، الفيوم 36-25،، سوهاج 38-24، شلاتين 39-27، الأقصر 41-25 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في دمياط 32-25، السويس 35-25، طنطا 36-25، شبين الكوم 35-26، الإسماعيلية 36-24، دمنهور 33-26، بلطيم 32-24، العريش 33-25، طابا 36-25، المنصورة 34-25، الطور 26-27، رفح 33-24، السلوم 31-24، الغردقة 39-29، بورسعيد 31-25، شرم الشيخ 39-30، مطروح 30-21 درجة.

تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس حتى الإثنين

تعاود درجات الحرارة الأرتفاع الأسبوع المقبل تدريجيًا وتصل إلى 45 درجة للعظمي في جنوب الصعيد وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 46 درجة، وتستقر أحوال الطقس اليوم وغدًا، وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة في القاهرة الكبري والوجه البحري يومي الجمعة وحتى السبت 37-39، وترتفع الأحد والإثنين إلى 38 - 40 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية يومي الجمعة والسبت 32-35 درجة، وترتفع الأحد والإثنين إلى 33-36 درجة، وتكون في جنوب سيناء الجمعة 39-40، وترتفع من السبت إلى الإثنين إلى 40-42 درجة.

ويتوقع أن تكون في جنوب الصعيد تكون الخميس 42-43، وتواصل الإرتفاع الجمعة لتكون 43-44، وتصل السبت إلى 44-45، وتصل الأحد إلى 45-46، بينما تصل الإثنين إلى 46 درجة لكل من العظمي والمحسوسة، وفي شمال الصعيد الجمعة 38-40، وترتفع السبت إلى 39-41، وتصل الأحد والإثنين إلى 40-42 درجة.

حالة طقس طقس الأرصاد حالة الجو هيئة الارصاد

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