«مقاولي التشييد»: مناقصة جديدة لتنفيذ أعمال محطة تنقية بأسوان الجديدة

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة محمد سامي سعد تفاصيل مناقصة محلية لتنفيذ لأعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمأخذ وخط المياه العكرة للمرحلة الاولى من محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 25 ألف متر مكعب لكل يوم بمناقصة لشركات المقاولات المتخصصة، ليتم تنفيذ بمدينة أسوان الجديدة إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

تفاصيل مناقصة تنفيذ محطة باسوان الجديدة

أوضح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز أسوان الجديدة.

أضاف الاتحاد المصري لمقاولين أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 30 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% حالة رسو شركات المقاولات التابعة للاتحاد لاستكمال الاجراءات المناقصة كتامين نهائي، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الاربعاء المقبل بمقر الجهاز في الساعة 12 ظهرًا.

أشار اتحاد المقاولين عن تفاصيل المناقصة أنه ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للشركات المقاولات المتقدمة للحصول على المناقصة الخميس المقبل بمقر جهاز المدينة باسوان الجديدة، لافتاً أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة "الفئة الخامسة للشركات المقاولات المتخصصة فى تنفي1 محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والمعالجة.

نوه اتحاد المقاولين إلى أنه سيتم اخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق سيتم تحديدة من خلال جهاز مدينة اسوان الجديدة حيث تخضع هذه المناقصة لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 .

أسوان الجديدة

وقامت شركات المقاولات المصرية بتنفيذ العديدة من مشروعات قطاع المرافق والبنية التحتية بالمدينة ومنها تنفيذ محطة مياه نقالي سعد 100 متر مكعب كل ساعة كما تم تشغيل المرحلة الاولى من محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 25 الف مترمكعب كل يوم.