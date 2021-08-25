الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب الرئيس اليمنى يؤكد ضرورة مضاعفة الضغوط على الميليشيات الرافضة للسلام

الفريق الركن علي
الفريق الركن علي محسن صالح

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لضغوطه الحقيقية على الميليشيات الرافضة للسلام والمستمرة في التصعيد الميداني وتهديد الأمن المائي والملاحة الدولية، مشيرًا إلى ما قدمته الشرعية من تنازلات خلال مفاوضات السلام المختلفة والحرص الدائم على تحقيقه وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي.

ولفت صالح - خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم بمناسبة تعيينه سفيرًا جديدًا - إلى الدور البريطاني الداعم لليمن والمساند للشرعية وجهودها في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق نائب الرئيس خلال اللقاء -حسبما أفاد موقع سبتمبر نت - إلى جهود المملكة العربية السعودية لما من شأنه استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة لممارسة مهامها في الميدان وخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد السفير البريطاني، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن، منوهًا إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

عدن مليشيا الحوثي اليمن المليشيات الرافضة للسلام الرئيس اليمني المجتمع الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

اتصالات مصرية مع إسرائيل وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع