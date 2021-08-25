نائب الرئيس اليمنى يؤكد ضرورة مضاعفة الضغوط على الميليشيات الرافضة للسلام

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لضغوطه الحقيقية على الميليشيات الرافضة للسلام والمستمرة في التصعيد الميداني وتهديد الأمن المائي والملاحة الدولية، مشيرًا إلى ما قدمته الشرعية من تنازلات خلال مفاوضات السلام المختلفة والحرص الدائم على تحقيقه وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي.

ولفت صالح - خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم بمناسبة تعيينه سفيرًا جديدًا - إلى الدور البريطاني الداعم لليمن والمساند للشرعية وجهودها في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق نائب الرئيس خلال اللقاء -حسبما أفاد موقع سبتمبر نت - إلى جهود المملكة العربية السعودية لما من شأنه استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة لممارسة مهامها في الميدان وخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد السفير البريطاني، استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن، منوهًا إلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.