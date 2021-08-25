الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بكاء هشام عباس أثناء غنائه «طول ما انت بخير» بمهرجان القلعة

هشام عباس من حفل
هشام عباس من حفل مهرجان القلعة

بكى النجم هشام عباس أثناء تقديمه أغنية “طول ما انت بخير” خلال حفله الغنائي المقام حاليا على خشبة مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرون.

وعقب انتهاء هشام عباس من غناء اغنية "طول ما انت بخير" والتي تعبر كلماتها عن حب الأب لابنه قال: "علي ابني نزل الشغل من يومين ادعوله ربنا يوفقه في اللي جاي".

ويتضمن الحفل باقة متنوعة ومختارة من أجمل ما قدمه الفنان هشام عباس خلال مسيرته الفنية٬ نذكر من بينها أغنيات: ناري نارين ــ الله يسلم حالك ــ جلجلي والتي قدمها في التسعينيات مع الفنان حميد الشاعري. يا سهرانين الليل ــ أمي يا أمي ــ اللي احنا فيه ــ هاتعمل إيه ــ بيسلم عليك ــ الفترة اللي فاتت ــ أنا تاعب قلبي ــ السكة خضرا ــ أغلي من العين ــ خليك هنا ــ عامل ضجة ــ إهربي ــ حذرتك ــ شاري بالغالي ــ قول عليا مجنون ــ بلا فخر مطبلاتية ــ الطريق الصح وغيرها العديد من الأعمال الناجحة التي لاقت نجاحا جماهيريا منقطع النظير.

 

يشار إلى أن هشام عباس، تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص هندسة ميكانيكية، بعد التخرج عمل كمهندس صوت لفترة، ثم شارك بالغناء في عدد من الحفلات التي أقيمت بالجامعة الأمريكية، حتى كانت انطلاقته الفنية حين تعرف على الفنان حميد الشاعري وتعاونا معًا ليقدما مجموعة من الأغاني والتي ساهمت في شهرة هشام ومنها: حلال عليك، ست الكل، وأنا أعمل إيه، وله رصيد كبير من الألبومات منها يا ليلة، شوفي، سيبها تحبك، وشارك بالغناء في العديد من المسلسلات و الأفلام منها: يتربى في عزو، إبن القنصل، آخر الدنيا وأرض النفاق.

مهرجان القلعة هشام عباس مسرح محكى القلعة محكى القلعة النجم هشام عباس

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