الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العناني» يستقبل وزير خارجية سيراليون

العناني يستقبل وزير
العناني يستقبل وزير خارجية سيراليون

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك، مساء الأربعاء، الدكتور ديفيد فرنسيس، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون الشقيقة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة والآثار.

جاء هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية سيراليون والوفد المرافق له للقاهرة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

خلال اللقاء، أعرب ديفيد فرنسيس عن سعادته بزيارة مصر التي جاءت في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال السياحة وعلم الآثار والمتاحف ورفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين، وذلك لما حققته مصر من إنجاز هام في هذه المجالات.

من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء علي المكانة التي تحظى بها دول إفريقيا بالنسبة لمصر، آملاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون في مجال العمل السياحي والأثري بين مصر وسيراليون، لافتاً إلى الاستعداد التام للتعاون ودعم العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

يشار الى ان وزير خارجية سيراليون عقد عدد لقاءات مع مختلف الوزراء خلال زياراتة الحالية وعلى راسهم وزير الخارية سامح شكرى بالاضافة الى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وأعرب وزير الخارجية لشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون عن سعادته بالتواجد في مصر، لافتًا إلى أن هناك الكثير من العلاقات التي تجمع بين مصر وسيراليون، حيث أثنى على وقوف القيادة السياسية المصرية بصفة دائمة إلى جانب سيراليون، خاصة في أوقات المحن المختلفة والظروف العصيبة التي مرت بالعالم اجمع، ولكن مصر لم تتوانى عن تقديم الدعم لمختلف الدول: "هذه هى مصر التي عهدناها دائماً، ونراها تقدم لدينا كل الدعم في ظل قيادة حكيمة من الرئيس السيسي".

وزير السياحة والآثار وزير الخارجية تعزيز العلاقات رفع الوعي جمهورية سيراليون

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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