الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فى استجابة لطلب برلمانى.. تسليم محطتى صرف صحى بالمحلة الكبرى

النائب أحمد بلال
النائب أحمد بلال البرلسي

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، عن تسليم محطة صرف البرلسي وتوقيع عقود التسليم، كذلك تم الانتهاء بالكامل من محطة صرف الوزارية، فيما يجرى حاليًا أعمال تطهير الشبكة كي يتم التسليم في أسرع وقت.

يأتى ذلك استجابة لطلب الإحاطة الذي سبق وتقدم به النائب لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، والذي يؤكد فيه أنه في عام 2017 وبتكلفة 30 مليون جنيه بدأت الدولة في بناء محطتي صرف "محي سعد" و"عزبة البرلسي"، وكان من المفترض أن يتم تسليمهم في عام 2019، وربطهما بشبكة الصرف في المدينة.

وقال “البرلسي”، في طلبه، إنه رغم أننا وصلنا للنصف الثانى من عام 2021، إلا أنه لم يتم توصيل المحطتين رغم تأكيد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي انتهائها من الأعمال في مارس الماضي، وعقد اجتماعًا مع ممثلي الهيئة والشركة المنفذة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضوره، وبحضور رئيس المدينة، وتم الاتفاق في محضر الاجتماع على أن يتم التسليم في 31 مارس الماضي، وفي اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة تم تأجيل التسليم شهرا.

فيما رد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنه تم تنفيذ محطتي صرف صحي “محي سعد” ، و"عزبة البرلسي"، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للاستلام الابتدائي وتم تشكيل لجان الاستلام الابتدائي لمحطتى الرفع بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، للبدء بإجراءات الاستلام الابتدائي. 

وأضاف نائب رئيس الشركة القابضة أنه سيتم استلام المشروع بالكامل بعد نهو شبكات الانحدار التى تقوم بالصرف على محطتي الرفع تمهيدًا للتشغيل الفعلي للمحطتين.

النائب أحمد بلال البرلسي المحلة الكبري محطات صرف صحي تباطؤ تسليم محطات الصرف بالمحلة إهدار مال عام طلب إحاطة

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