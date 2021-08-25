بسواعد أبنائها: جمهورية جديدة يدشنها عالم الطرق والكباري بمصر

نجحت الدولة فى تخطيط عملية الطريق والكباري الجديدة خلال الأعوام الأخيرة، لتصبح مصر الشامخة دون زحم مع تدشين حركة التشييد والبناء والمدن الجديدة وزيادة حركة الاستثمار المصري دخل البلاد منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

الدستور ترصد أهم وأبرز مشروعات الطرق والكباري التي نفذتها الدولة خلال العام المالى 2020-2021.

وقامت الدولة بتطوير الطريق التبادلي الموازي لقناه السويس بمحور 30 يونيو بعمل نقاط بين جنوب بورسعيد بطول 95 كم بتكلفة 5712 مليون جنيه، كما شملت أعمال الطرق تطوير محور الفرافرة بالوادي الجديد وطريق ديروط بأسيوط بطول 310 كيلو متر لتصل تكلفته الإجمالية 17.5 مليون جنيه، كما نفذت الدولة طريق سيوة ـ الواحات البحرية بطول 360 كم لتبلغ تكلفة المشروع نحو 400 مليون جنيه.

وشملت أعمال تطوير الطرق تدشين طرق شبين الكوم طملاي المزدوج بمحافظة المنوفية بطول 16 كم بعرض 21 متر بتكلفة إجمالية وصلت لـ833 مليون جنيه، كما تتضمن المشروع تطوير 12 نفقًا و10 كباري و5 كباري علوية.

ونفذ بناة مصر المرحلة الاولي من طريق رافد أبو الروس – مطوبس / فوة بمحافظة كفر الشيخ بطول 16 كيلو متر وبعرض 21 متر اتجاهين، ليشمل كل اتجاه عدد 2 حارة بكل اتجاه على حدة كما شملت أعمال التطوير والتنفيذ 8 كباري علوية من الطريق الدولى الساحلي إلي مدينة مطوبس بتكلفة إجمالية 418.5 مليون جنيه.

كما شملت أعمال التشييد والبناء الخاصة بالطرق والكباري بمصر المحروسة إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية الذي يربط محافظة أسيوط ومدينة غرب أسيوط الجديدة "مدينة ناصر"، كما شملت أعمال التنفيذ إنشاء كوبري علوي مزدوج بطول 1.8 كيلو متر وآخر على مصرف الزنار وآخر إنشاء نفق لخدمة الأهالى.

وأطلق الرئيس السيسي لقب مدينة ناصر الجديد تخليدًا للرئيس الرحيل جمال عبد الناصر ويصل طول الطريق نحو 22.6 كيلو متر وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.285 مليار جنيه.

نفذت الدولة المرحلة الاولى محور طريق شرق العونيات جنوب الداخلة ـ منفلوط أسيوط بمحافظة وادي الجديد بطول الطريق 48 كم وتصل التكليفة الإجمالية للمشروع نحو 190 مليون جنيه.

كما تطورت الدولة أعمال طريق غرب براني السلوم بمحافظة مطروح بطول 90 كيلو متر بتكلفة إجمالية 51 مليون جنيه، وعملت على تطوير وصلة أبو شروف بطول 40 كيلو متر وعرض 11 متر بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه، فضلاً عن تضمين أعمال الطرق بمطروح تطوير وتنفيذ طريق لجارة ـ سيوة بطول 96 كم وعرض 7.5 متر وبتكلفة 212 مليون جنيه.

وفيما يخص اعمال الطرق بمحافظة شمال وجنوب سيناء تم إنشاء طريق القسيمة الكونتلا النقب بشيناء بطول 150 كم بتكلفة 190 مليون جنيه، إضافة إلى العمل على توسع وتطوير طريق السلام بشرم الشيخ بطول 5 كم بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه.