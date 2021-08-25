الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تعلن استمرار عمل فرق التوعية بالتبرع ببلازما الدم

فرق التوعية بالتبرع
فرق التوعية بالتبرع ببلازما الدم

أعلنت وزارة الصحة استمرار عمل فرق التواصل المجتمعي على تشجيع المواطنين على التبرع بمراكز تجميع البلازما.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن فرق التواصل المجتمعي لها دور كبير في توعية المواطنين، سواء بأهمية التبرع بالدم أو التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة انطلاق فرق التواصل المجتمعي في محافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية، والغربية، والمنيا"، لتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالبلازما، وذلك في مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، تحت شعار «العلاج جواك» وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، شهدت إقبالاً كبيرًا من قبل المتبرعين، منذ صباح الخميس، فيما قامت فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة، وبالتعاون مع اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، بتوزيع الكمامات ومستلزمات الوقاية الشخصية، والمشروبات والمياه، على المتبرعين وتنظيم توافدهم على مراكز التبرع.

وقال متحدث الصحة إن مراكز تجميع البلازما تقوم بعمل مجموعة تحاليل دورية مجانية للمتبرعين للاطمئنان على صحتهم، وتشمل تحليل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز»، وتحليل بكتيريا الزهري، وتحاليل فيروسات الإلتهاب الكبدي «A - B - C» وكذلك تحليل نسبة بروتين الدم كل 4 أشهر.

أضاف أن وظيفة البلازما هي نقل المواد الغذائية اللازمة للخلايا من أماكن الامتصاص إلى الأماكن المختلفة في الجسم، كما تحتوي على عوامل تخثر «تجلط» الدم التي تحافظ على سلامة الدم من النزف، بالإضافة إلى نقل نواتج عمليات التمثيل الغذائي والحرق إلى الكلى والكبد للتخلص منها، إلى جانب احتوائها على الأجسام المضادة التي تساعد على محاربة العدوى والفيروسات وتنظم درجة حرارة الجسم.

وأشاد بالإقبال الكبير من المتبرعين على جميع مراكز تجميع البلازما في القاهرة والمحافظات، في ظل الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، تحسبا لانتقال عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فوائد التبرع بالبلازما عديدة وتتضمن تنشيط نخاع العظام وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

أشار إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن (15335)، مؤكدا تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.

وزارة الصحة والسكان بلازما الدم التبرع بالبلازما فرق التواصل المجتمعي

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وائل لطفي

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