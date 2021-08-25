أكثر من مليار مصاب.. الصحة العالمية تحذر: السمنة وراء زيادة نسب ارتفاع ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الخطيرة والتي تعد إنذار للكثير من المشكلات الصحية الأخرى، فهو من الأمراض المزمنة التي لابد من التعايش معها حتى لا تتأثر الصحة العامة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "independent" البريطانية، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية، أن قرابة 1.3 مليار شخص على مستوى العالم يعانون ارتفاع ضغط الدم، وهو القاتل الصامت الذي يرجع سببه في الأغلب إلى السمنة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

وأضاف الباحثون بمنظمة الصحة العالمية وجامعة "إمبريال كوليدج" لندن في دراسة مشتركة نُشرت في دورية "لانسيت"، إن ارتفاع ضغط الدم يمكن تشخيصه بسهولة عن طريق مراقبة ضغط الدم وعلاجه بأدوية منخفضة التكلفة، لكن نصف المصابين "لا يعرفون" شيئاً عن حالاتهم، وهو ما يعني عدم حصولهم على علاج.

«أفريقيا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم»

أكد ماجد عزاتي، أستاذ الصحة البيئية العالمية في إمبريال كوليدج لندن، أن الأمر بعيد كل البعد عن كونه حالة مرضية ناتجة من العدم، بل حالة مرضية مرتبطة إلى حد كبير بالفقر، لعدم حصول سكان هذه الدول على ما يلزم من العلاج، الأمر الذي تسبب في زيادة نسب المصابين.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية توفي نحو 17.9 مليون شخص في 2019، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ما يمثل حالة وفاة واحدة من كل ثلاث وفيات على مستوى العالم، وكان ارتفاع ضغط الدم عاملاً رئيساً في هذه الوفيات.

وقالت بنت ميكلسن، مديرة قسم الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية، إن علاج ارتفاع ضغط الدم رخيص الثمن، لكن هناك حاجة لإدراجها في التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم.

وأضافت ميكلسن، بصرف النظر عن عوامل الخطورة الجينية المؤدية لارتفاع ضغط الدم، فإن هناك عوامل خطورة يمكن تعديلها، ترتبط بنمط الحياة، موضحة أن هذه العوامل تشمل الأنظمة الغذائية غير الصحية، وقلة النشاط البدني، واستهلاك التبغ والكحول، وزيادة الوزن.