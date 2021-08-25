وزير السياحة والآثار يلتقى سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأربعاء، فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة والذي تولى حديثًا مهام منصبه كسفير لبلاده؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.

واستهل وزير السياحة اللقاء بالترحيب بالسفير وتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الألمانية وتميزها في المجالات، خاصة في مجال العمل السياحي والأثري، مشيرًا إلى أن السوق الألمانية من أهم الأسواق الرئيسية للسياحة إلى مصر.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في يوليو 2020 لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والتي يتم تطبيقها بدقة وصرامة ما أدى إلى ثقة السائحين في المقصد السياحي المصري وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام.

أشار السفير الألماني إلى علاقات التعاون المثمرة والفعالة بين البلدين في العديد من المجالات واهتمام بلادة بتعزيز هذا التعاون الدائم، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلي مصر لمعدلاتها قبل جائحة كورونا.

واستكمل الوزير والسفير حديثهما حول عدد من الموضوعات الأثرية الهامة على رأسها مشروع المتحف الآتوني بالمنيا الذي يعد أحد أوجه التعاون المثمرة بين البلدين وتولى دولة ألمانيا به اهتماما كبيرا، حيث أن مصر وألمانيا كانتا قد وقعتا اتفاقية تعاون يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس المتحف الآتوني بمحافظة المنيا بمقدار 2 مليون يورو كمرحلة أولى والتي أقرها البرلمان الألماني البوندستاج من إجمالي تمويل يمكن أن يصل إلى 10 مليون يورو.

ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني بين وزير السياحة والآثار والسفير فرانك هارتمان حيث التقيا أول مرة في شهر يونيو الماضي خلال الزيارة التي أجراها الوزير للعاصمة الألمانية برلين لبحث دفع حركة السياحة الوافدة من السوق الألمانية إلى المقصد السياحي المصري.