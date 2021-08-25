«فيرس» يشارك بمهرجان روسيا الدولى لأفلام الرعب

يشارك الفيلم المصري "فيرس" في مهرجان روسيا الدولي لأفلام الرعب الذي تبدأ فعالياته اليوم "الأربعاء" 25 أغسطس وتستمر حتى يوم 29 أغسطس.

ومن المقرر عرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان، وذلك عقب عرض فيلم الافتتاح.

فيلم فيرس يشارك بمهرجان موسكو



وكانت إدارة مهرجان روسيا الدولي لأفلام الرعب قد اختارت فيلم "فيرس" للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وذكرت أن الفيلم المصري تم تنفيذه بشكل متميز، كما نوهت عن الفيلم في النشرة الخاصة بالمهرجان الذي يشارك في لجنة تحكيمه عدد كبير من نجوم هوليوود وصناع السينما بمختلف دول العالم.

تعد هذه المشاركة هي الثانية للفيلم في المهرجانات الدولية، حيث سبق أن شارك من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان "هلوسة" المتخصص في أفلام الرعب والذي أقيم مؤخرًا بباريس، وقام صناع الفيلم بترجمته للغتين الروسية والإنجليزية حتى يستمتع به أكبر قدر من الجمهور المتابع لهذه المهرجانات.

تفاصيل فيلم فيرس



يعد فيلم «فيرس» أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k، إلى جانب استخدام أحدث إمكانيات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري لتنفيذ الخدع والجرافيك، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية «حمزة»، ذلك الممثل الشاب الذي يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، والذي تدخل حياته شخصية مريبة ويحدث موقف معين فيجد نفسه مطاردًا هو وأصدقاؤه بسبب لعنة ما.



أبطال فيلم فيرس

الفيلم إخراج أسامة عمر وبطولة شريف السلاموني، ومارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، ومها أبوعوف، وريم البارودي، ونهير أمين، وياسمين رحمي، ومحمود جمعة، وعبدالحميد منصور، وجومانة فؤاد، وسلمي المعز، وبيجاد المغربي، وعصام شاهين، عبير سعيد وعدد كبير من النجوم.