البابا تواضروس يكرم رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب

كرم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال فعاليات ملتقى لوجوس للشباب، وذلك عقب إلقائها محاضرة عن الأكاديمية ودورها فى بناء الإنسان وإعداد الكوادر القيادية.

عقد الملتقى تحت عنوان "التمتع بالجذور" في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، وأكدت د رشا راغب على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في مجال تنمية العنصر البشري المصري، حيث إنه العنصر الأهم في خارطة التنمية.