الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل 4 أيام لحيازته حشيش بقصد الإتجار غرب الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية ثان الإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 10 طرب حشيش بقصد الإتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم إعداد كمين وألقى القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم حال استقلاله سيارة ملاكي.

وبتفتيشه، عثر بحوزته على 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الأمن الوطني الإسكندرية مخدرات ترويج تحقيق أمن قانون شرطة ضباط هاتف محمول مكافحة المخدرات الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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