الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

منحة امتن الله بها على عباده سبب في رفع البلاء.. تعرف عليها

فضل الاستغفار
فضل الاستغفار

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع  فيسبوك إنه من المنح التي امتن الله بها على عباده أن شرع لهم التوبة والاستغفار؛ لحُبِّه لهم، وإرادته الخير بهم؛ لكيلا يقنطوا من رحمته؛ فقال سبحانه وتعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }. سورة الزمر:53.

يشار إلى أن الاستغفار له فضل كبير حسب ما جاء في كتب السنة النبوية، وأوضحه لنا سيد البشرية، منها: نيل القرب من الله تعالى وكثرة التّعلق به، فكلّما انشغل المسلم بذكر الله زاد قُربه منه، وتفريج الكرب وانشراح الصدور، وذهاب الهموم والغموم.

والاستغفار يكون سببٌ في دخول جنّات النعيم والتمتع بما أعدّ الله -تعالى- لأهلها، إضافة إلى أنه سببٌ في صفاء القلب ونقائه، والشعور بالراحة والطمأنينة. مكفّرٌ للذنوب؛ فالإكثار من الاستغفار والمداومة عليه من أسباب مغفرة صغائر الذنوب وكبائرها إن تحقّقت شروط التوبة أيضاً.

وللاستغفار سببٌ في دفع البلاء الّذي قد يصيب العبد، وطريق لحلّ المشكلات التي تواجهه، والتّغلب على الصعوبات التي تعترضه في حياته.

يشار إلى أن مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية  أطلق حملة بعنوان «صيفك أجمل» بالتزامن مع موسم الإجازة الصيفية.

وتهدف الحملة إلى بيان أهمية الترفيه عن النفس والأسرة في الإسلام، وأهم ضوابطه وآدابه، وكيفية إدارة الوقت والانتفاع به، وخطورة تضييعه.

كما تُسلّط الضوء على أهم النشاطات التي يمكن ممارستها في الإجازة الصيفية، وكثير من ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، إضافة لبعض الإرشادات الفقهية والدعوية المتعلقة بالصوم، والعمل، وقضاء حوائج الناس، والصدقات، في الأيام شديدة الحرّ.

طريقة التواصل مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

ويمكن للمسلمين حول العالم متابعة مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية، عبر منصاته الإلكترونية على فيسبوك، كما يمكنكهم التَّواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في أيام العمل الرسميَّة، من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وعبر رسائل فيس بوك الخاصّة، ومن خلال تطبيق المركز لتلقّي الفتاوى.

فضل الاستغفار الاستغفار والدعاء الاستغفار و التوبة مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية حملة صيفك أجمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

صناعة المستقبل.. كيف تعمل «حياة كريمة» على تأهيل المدارس ومحو الأمية؟

«الري»: فيضان نهر النيل أعلى من المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر استهداف الاحتلال تجمعا سلميا جنوب غزة

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل