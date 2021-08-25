الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساوئ إغلاق كورونا.. ارتفاع كبير لعدد المدخنين في بريطانيا خلال الحظر

التدخين في بريطانيا
التدخين في بريطانيا

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن عدد الشباب الذين يدخنون في المملكة المتحدة ارتفع بنحو الربع في أول إغلاق لمواجهة فيروس كورونا.


وقال باحثون من جامعة كوليدج لندن وجامعة شيفيلد إن عدد الأشخاص الذين بدأوا التدخين زاد، مع تضاعف العدد في جميع الفئات العمرية تقريبًا خلال الإغلاق الوطني الأول مقارنة بالفترة السابقة مباشرة.


فيما قالت الدكتورة سارة جاكسون، المؤلف الرئيسي وزميلة البحث الرئيسية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "كان الإغلاق الأول غير مسبوق في الطريقة التي تغيرت بها حياة الناس اليومية، لقد وجدنا أن العديد من المدخنين انتهزوا هذه الفرصة للإقلاع عن التدخين ، وهو أمر رائع، ولكن عدد اكبر منهم وخصوصا بين الشباب بداوا التدخين".


وتابعت أن “الإغلاق الأول كان عبارة عن فترة من التوتر الشديد لكثير من الناس ، وشهدنا زيادة معدلات التدخين والشرب المحفوف بالمخاطر بين المجموعات الأكثر تضررًا من الوباء”.


وأضافت "سيكون من المهم أن تراقب عن كثب كيفية تطور هذه الزيادات في التدخين وشرب الكحوليات بمرور الوقت لضمان إتاحة الدعم المناسب لأي شخص يحتاج إليه".


وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون أن التدخين والخمر يخففان التوتر يصبح هذا عاملاً في زيادة الانتشار الواضح بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا.


وذكرت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، التي مولت الدراسة، إن التدخين هو أكبر سبب يمكن يسبب السرطان، ومن المعروف أنه يسبب 15 نوعًا مختلفًا على الأقل من المرض. 


وأضافت المنظمة الخيرية أن شرب كميات صغيرة من الكحول يزيد من خطر الإصابة بسبعة أنواع مختلفة من السرطان.


وقالت ميشيل ميتشل، الرئيس التنفيذي للشركة: "تلعب حملات الصحة العامة وخدمات الوقاية دورًا حيويًا في مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين وكذلك الحفاظ على حافز أولئك الذين قاموا بالفعل بتغييرات إيجابية".


وتابعت: “تعد خطة مكافحة التبغ القادمة في إنجلترا فرصة رئيسية للحكومة لتقليل معدلات التدخين، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا باستثمارات كافية”.

تدخين بريطانيا إغلاق كورونا خمور سجائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

من هى ركين سعد التى تصدرت «تريند» تويتر بسبب «مدرسة الروابي للبنات»؟

الزمالك يتسلم درع الدورى فى مباراة البنك الأهلى الجمعة المقبل

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل

وزير الجيش الإسرائيلي: إيران ستمتلك أسلحة نووية خلال شهرين.. ولن نتردد في منعها