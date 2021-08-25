الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنهاء أزمة تصوير الأعمال السينمائية في شوارع القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظة القاهرة، إنهاء أزمة تصوير الأعمال السينمائية في شوارع المحافظة عقب الاجتماع بنقيب المهن التمثيلية ونواب تنسيقية شباب الأحزاب.

وقالت المحافظة في بيان إنه في إطار حرص الدولة على الدعم الكامل لصناعة السينما، وتقديرا لدور الفن والإعلاميين، تم التنسيق مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضافت أنه تم التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية القرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة .    

وأكدت المحافظة لنقيب المهن التمثيلية دعمها الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق المحافظة، وكذلك دعم الدولة، إيمانا بدورهم العام في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية.

وكان قرار محافظة القاهرة الخاص بلائحة تنظيم التصوير وإدراج قيمة 100 ألف جنيه، لتصوير المشاهد السينمائية والإعلانية بالمحافظة في يوم واحد، ضجة واسعة في الوسط الفني.

FB_IMG_1629899143888
FB_IMG_1629899143888
تعريفة للتصوير بمحافظة القاهرة قرارت محافظ القاهرة سينما محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

وداعا للسايس.. طرق تسجل الحصول علي رخصة تنظيم السيارات الجديدة

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

«الهجرة» ترسل أول قائمة للمسجلين لتلقي لقاح كورونا إلى «الصحة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

العين السحرية لحسن عبد الموجود

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل

وزير الجيش الإسرائيلي: إيران ستمتلك أسلحة نووية خلال شهرين.. ولن نتردد في منعها