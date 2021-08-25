إنهاء أزمة تصوير الأعمال السينمائية في شوارع القاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظة القاهرة، إنهاء أزمة تصوير الأعمال السينمائية في شوارع المحافظة عقب الاجتماع بنقيب المهن التمثيلية ونواب تنسيقية شباب الأحزاب.

وقالت المحافظة في بيان إنه في إطار حرص الدولة على الدعم الكامل لصناعة السينما، وتقديرا لدور الفن والإعلاميين، تم التنسيق مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضافت أنه تم التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية القرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة .

وأكدت المحافظة لنقيب المهن التمثيلية دعمها الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق المحافظة، وكذلك دعم الدولة، إيمانا بدورهم العام في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية.

وكان قرار محافظة القاهرة الخاص بلائحة تنظيم التصوير وإدراج قيمة 100 ألف جنيه، لتصوير المشاهد السينمائية والإعلانية بالمحافظة في يوم واحد، ضجة واسعة في الوسط الفني.