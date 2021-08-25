الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إيفا فارما» تحصل على «شهادة تميز» من «هيئة الدواء»

إيفا فارما
إيفا فارما

حصلت شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء التي تعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، شهادة التميز في إجراء دراسات الثبات (SPEC)، من هيئة الدواء المصرية.
واعتبر الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة «إيفا فارما»، أن شهادة «هيئة الدواء» بمثابة دليل ثقة السلطة الدوائية في مصر بجودة العملية الإنتاجية داخل مصانع إيفا فارما، والتي تتواكب مع أعلى إمكانيات وقدرات التصنيع العالمية.
وأضاف الدكتور رياض أرمانيوس، أن «إيفا» حريصة على تطبيق أعلى معدلات الجودة في الأدوية والمستحضرات المختلفة التي تنتجها، وصولاً لمنتج مُصنع في مصر بأعلى درجات الفعالية والكفاءة، والسعر المناسب للمواطن المصري، مقارنة بسعر المنتج المستورد من الخارج.

إيفا فارما

وأوضح، في تصريحات صحفية له اليوم، أن «هيئة الدواء» قبل أن تمنح الشركة تلك الشهادة، عملت على رقابة ومراجعة أداء معامل الشركة، والتي انتهت لأن معامل الشركة مميزة ومن أفضل المصانع في مصر، بدليل حصولها على الشهادة.
وأشار إلى أن فترة حصول «إيفا» على شهادة التميز في إجراء دراسات الثبات هي عام قابلة للتجديد.
ولفت «أرمانيوس»، إلى أن خطوط الإنتاج في «إيفا» حاصلة على الاعتماد من وكالة الدولة الأوربية، ما مكنها من تصدير منتجاتها لعدد من دول العالم، من بينها دول أوربية ودول متقدمة.
وأوضح العضو المنتدب لـ«إيفا فارما»، على حرص الشركة على الابتكار، وتوفير كل ما هو جديد للمريض المصري وفق أحدث المعايير العالمية.

إيفا فارما صناعة الدواء هيئة الدواء المصرية الدكتور رياض أرمانيوس شهادة التميز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

مصر الأعلى نموًا على مستوى العالم بمؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل

وزير الجيش الإسرائيلي: إيران ستمتلك أسلحة نووية خلال شهرين.. ولن نتردد في منعها

ذهبية بارالمبية لـ"إسرائيل": السباح "إياد شلبى" يحقق المركز الأول فى طوكيو