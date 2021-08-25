ارتفاع في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الخميس

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، مشيرًا إلى أن نه سيكون هناك استقرارًا في الاحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضاف "شاهين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة وهذا سيتراوح من درجتين لـ3 درجات على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وتصل لـ5 درجات على جنوب الصعيد؛ نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، حيث تصل الحرارة على جنوب الصعيد لـ44 و45 درجة.

ولفت مدير مركز التنبؤات للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن "نسبة الرطوبة تتجاوز 90% على السواحل الشمالية، و85% على القاهرة والوجه البحري، حيث تعمل الرطوبة على زيادة الإحساس بالحرارة".

وأوضح أن غدا الخميس، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق سانت كاترين وشلاتين وحلايب على فترات متقطعة.

وبين أن طقس الخميس، سيكون معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ليلاً، وتتجاوز نسبة الرطوبة في الجو 90% على بعض المناطق ولكن خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة الخميس

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

نسبة الرطوبة غدًا الخميس

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35.

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.