مصدر أمني: غلق دوران الكيلو 84 بـ طريق الإسكندرية الصحراوي لمدة 10 أيام

نفى مصدر أمني ما نشر بشأن غلق طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، موضحًا أنه تم غلق كوبري دوران الكيلو 84، القادم من الإسكندرية للعودة إلى اتجاه الإسكندرية مرة أخرى لمدة 10 أيام فقط اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 25\8\2021، على أن يكون البديل لكوبري الدوران المشار إليه كوبري الخطاطبة على بعد 1.5 كم من الدوران الجاري إغلاقه، دون تعطيل للحركة المرورية، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوى.

كانت عينت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير حركة السير، تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي بطول 160 كم من محطة تحصيل رسوم القاهرة وحتى محطة تحصيل رسوم الإسكندرية.

وإسناد أعمال تطوير الطريق لشركة أوراسكوم بطول 70 كم، الأمر الذي يستلزم غلق كوبري دوران الكيلو 84- الدوران القادم من الإسكندرية للعودة إتجاه الإسكندرية مرة أخرى- لمدة عشر أيام إعتباراً من الساعة 8 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 25\8\2021 على أن يكون البديل لكوبرى الدوران المشار إليه كوبرى الخطاطبة على بعد 1,5كم من الدوران الجارى إغلاقه دون تعطيل للحركة المرورية.

النشرة المرورية

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم، وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري، وصولا إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

حملات مرورية

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

فيما تقوم الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الأوتوستراد والخصوص والبساتين.