الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة الكبيرة والسيرك القومى يواصلان عروضهما حتى الأول من سبتمبر بساحة الهناجر

الليلة الكبيرة
الليلة الكبيرة

 

يواصل برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة"، وفقرات من فنون "السيرك القومى"، يوميا فى الثامنة مساء حتى الأول من سبتمبر المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون  .

يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا  .

فيما يواصل السيرك القومى، بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم مجموعة فقرات فنية منها " الساحر، المهرج، الجونجلير، الدودة الشقية، التنشين بالخناجر"، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير.

يشار إلى أن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يقام فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يقام فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

السيرك القومي للفنون الشعبية المخرج خالد جلال مركز الهناجر للفنون الليلة الكبيرة شادي سرور البيت الفني للمسرح مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون المخرج عادل عبده برنامج صيف الإنتاج الثقافى لمخرج خالد جلال

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