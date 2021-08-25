اليابان تقرر توسيع حالة الطوارئ لمكافحة كورونا لتغطي 70% من السكان

من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، بتوسيع حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، لتشمل ثماني مناطق أخرى، وتغطي نحو 70 بالمائة من السكان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي في وقت تتسبب زيادة أعداد الإصابات بمرض "كوفيد- 19" المرتبطة بسلالة "دلتا" المتحورة، شديدة العدوى، في تسجيل أعداد قياسية للحالات الإصابة، وتضع ضغوطًا على النظام الطبي.



وقال سوجا اليوم الأربعاء، إنه سيتم فرض حالة الطوارئ على المناطق الثماني، التي تتضمن جزيرة هوكايدو بشمال البلاد ومقاطعة أيتشي الصناعية، اعتبارًا من بعد غد الجمعة، وسوف تستمر حتى 12 من سبتمبر المقبل.

وقد وسعت اليابان الأربعاء حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا لتشمل ثماني مناطق إضافية، غداة افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في وقت يتزايد الضغط على المستشفيات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات.

ويأتي القرار بموازاة انتهاء عطلة المدارس الصيفية وفيما اقترح الخبراء إرجاء فتح المؤسسات التعليمية سعيًا لتقليل مخاطر العدوى.

في الأسابيع القليلة الماضية تسجل اليابان أكثر من 20 ألف إصابة بالفيروس يوميًا وفي مناطق تضم مدنًا مثل طوكيو، ينتظر المرضى ساعات أو يضطرون إلى السفر مسافات بعيدة بسيارات إسعاف لإيجاد أسرة في المستشفيات.