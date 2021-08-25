أمام طفلها.. القبض على شاب تحرش بسيدة بألفاظ نابية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على شاب متهم بالتحرش بسيدة وتوجيه ألفاظ نابية لها أمام طفلها في القاهرة.

كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث وجّه الشاب ألفاظًا خادشة للحياء للسيدة التي لم تجد وسيلة سوى الصراخ، واستغاثت بالمارة الذين أسرعوا في حصار المتهم ومنعه من الهرب واعتدى بعضهم عليه بالضرب، حتى قامت الضحية بإبلاغ الشرطة.

وأصرت السيدة على تسليم المتهم إلى الشرطة، قائلة: «مش هتنازل عن حقي بالقانون ولازم المجرم ده ياخد عقابه ليه نسمع الكلام المهين وقلة الأدب دي على الصبح وقدام الناس في الشارع».

وكشف مقطع فيديو وثّق جريمة التحرش بالسيدة، المتهم وهو يسير خلفها عدة أمتار ويوجه لها ألفاظًا نابية وحاول ملامسة مواضع من جسدها، لكن السيدة ظلت صامتة عدة ثوانٍ وبعدها صرخت في المتهم وطالبته بالتوقف عن أفعاله المشينة ولكنه لم ينصع لها، فلجأت إلى المارة الذين عاونوها في الإمساك بالمتهم بعد أن حاصره 4 أفراد، بينهم رجل يتجاوز عمره 60 سنة.

عقوبة التحرش في القانون

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.