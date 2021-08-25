فصل الكهرباء عن عدة منلطق بمدينة بيلا لصيانة المحولات

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق، الأسبوع المقبل، بداية من الأحد وحتى الإثنين، لصيانة المحولات والأكشاك.

وسيتم فصل التيار الكهربائي:«الإسكان – السيد الشيخ – الري – مستشفي بيلا المركزي»، يوم الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري ، بالإضافة إلي فصل الكهرباء عن محولات «أبو شريف – الدقش – النحاس – الشيخ بدير»، يوم الإثنين 30 أغسطس الجاري، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.



فيما يتابع جمال ساطور، رئيس المدينة، حملات الوحدات القروية لرفع المخلفات وإزالة التعديات والإشغالات، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، المحافظ، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاوي المواطنين .

وفي هذا السياق، رفعت الوحدة المحلية بمدينة بيلا، مخلفات القمامة بشوارع وأحياء المدينة، ومسح وتمهيد عدة شوارع منها شارع أبو محجوب ومسحد الشرقاوي، وتم تفريغ صناديق القمامة بنطاق المدينة، للحفاظ علي المظهر الحضاري والشكل الجمالي.

وقام رجال الإنارة العامة بالمدينة، بصيانة كشافات أعمدة الإنارة، وإحلال وتجديد بعض الأعمدة في عدد من شوارع المدينة، واستكمال مراجعة أعمدة الإنارة في باقي الشوارع.

وشنت قري إبشان والشطوط والناصرية، حملة نظافة شملت رفع مخلفات القمامة من شوارع القري وتوابعها، ورفعها للمقالب الوسطية بالقري عقب تجميعها، بجانب ري الأشجار والطرق، وتجريد وتمهيد مدخل بعض الطرق.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتطبيق العقوبات لمنع وقوع ذلك.