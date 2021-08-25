القضاء اللبناني يصدر مذكرة بحث وتحر بحق حاكم المصرف المركزي

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، مذكرة بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن ذلك جاء مع تفاقم أزمة البلاد الاقتصادية، ووسط غياب أي مؤشر حوال انفراج وشيك.

وأصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بحسب ما أفاد مراسلنا في لبنان.

وجاء هذا البلاغ بعد تغيّب رياض سلامة عن حضور عدة جلسات في ملف تحويلات مالية إلى الخارج.

وقالت القاضية عون في تصريح لوسائل إعلام لبنانية انها قامت بعملها، وطالبت الاجهزة الامنية بالتحرك في هذا الإطار.

وكانت عون استدعت قبل أيام حاكم مصرف لبنان إلى التحقيق في قضية تحويلات مالية إلى الخارج، إلا أنه لم يحضر.

وتأتي هذه الخطوة القضائية في لبنان، بينما فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، في يونيو الماضي، تحقيقا أوليا حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائي، حينها.

وفُتح التحقيق في أواخر مايو في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة"، وقُدّمت في أبريل شكاوى تستهدف رياض سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس.

وكان من المفترض أن تتمكن التحقيقات من توضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وسبق أن فُتح تحقيق بحق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته المقرّبة ماريان حويك في سويسرا.

وتعرض حاكم المصرف المركزي، مؤخرا، لانتقاد شديدة من الحكومة ورئاسة الجمهورية، بسبب قرار يقضي برفع الدعم عن المحروقات.

وتتعمق الأزمة في لبنان يوما بعد الآخر، في ظل تهاوي العملة المحلية التي هبطت إلى ما يزيد عن 20 ألفا ليرة أمام الدولار، بينما ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند 1500 ليرة فقط.