«مياه أسيوط»: دخول 500 ألف عينة معامل الشركة خلال الأشهر الماضية من 2021

حققت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط و الوادي الجديد، طفرة ملموسة في قطاع المعامل هذا العام، حيث تمكن قطاع المعامل بالشركة من سحب 500 ألف عينة عشوائية وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية عليها للتمكن من مطابقتها من عدمه.

وأعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن قطاع المعامل بالشركة قام بتحليل 500 ألف عينة مياه خلال عام المالى الحالي، جاء من بينهم 440 ألف عينة كيميائية وعدد 60 ألف عينة بكترولوجية، ضمن منظومة جودة المياه بالشركة.

شركة مياه الشرب بأسيوط



ولفت إلى أن منظومة جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة بقرار رقم ٤٥٨ من وزارة الصحة لعام ٢٠٠٧، تأتي على رأس الأهداف الاستراتيجية للشركة، حيث إنه يتم مراقبة الجودة من خلال نتائج تحاليل معامل المحطات والمعامل المركزية والرقمية والمعامل المتنقلة والاستجابة الفورية شكاوى العملاء فيما يتعلق بجودة المياه، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شركة مياه الشرب بأسيوط



وأضاف إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة، أنه تم تركيب عدد 40 محبس غسيل في نهايات الخطوط للاستخدام في غسيل الخط لحل أي مشاكل تتعلق بجودة المياه، تم عمل غسيل لشبكات المدن القري 4860 مروة كم تم عمل غسيل للخزانات بعدد 2472 مرة خلال الخطة الدورية فضلاً عن تنفيذ خرائط Gis lab للمحابس و أبواش الحريق لزوم غسيل الشبكات، وإجراءات ضبط الجودة بالمعامل و تدريب العاملين للفحوصات و التحاليل الكيميائية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وجار في الفترة الحالية تغير الوسط الترشيحى للمحطات، وتغيير نقط حقن الكلور والشبه، وتأهيل المروقات وأحواض الشبه والفلاتر.

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شركة مياه الشرب بأسيوط