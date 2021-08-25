الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هاريس: أمريكا تقدم مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لفيتنام

هاريس
هاريس

 أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن الولايات المتحدة ستقدم مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا لفيتنام، في إطار مساعدات إضافية للدولة الآسيوية التي تعاني حاليا من ارتفاع جديد في حالات الإصابة ومعدلات تطعيم منخفضة.


جاء ذلك خلال اجتماع هاريس اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، في إطار زيارتها الحالية إلى هانوي، موضحة أن الجرعات ستبدأ في الوصول في غضون الـ 24 ساعة القادمة، وبذلك يرتفع إجمالي التبرعات الأمريكية لفيتنام إلى 6 ملايين جرعة، وفقا لوكالة أنباء فيتنام، وبالإضافة إلى جرعات اللقاح الجديدة، ستقدم الولايات المتحدة 23 مليون دولار في إطار خطة الإنقاذ الأمريكية وتمويل الطوارئ من خلال مراكز السيطرة على الأمراض والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمساعدة فيتنام على توسيع التوزيع والوصول إلى اللقاحات، ومكافحة فيروس كوفيد-19 والاستعداد لتهديدات الجائحة في المستقبل.

واجتمعت هاريس في وقت سابق اليوم مع الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، وأعربت عن تأييدها لفكرة إرسال سفينة إضافية تابعة لخفر السواحل الأمريكي إلى فيتنام ، للمساعدة في الدفاع عن مصالحها الأمنية في بحر الصين الجنوبي، منتقدة بشدة توغلات بكين في الممر المائي المتنازع عليه.

نائبة الرئيس الأمريكي تطعيم رئيس الوزراء الفيتنامي فيتنام اللقاح الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

مصر الأعلى نموًا على مستوى العالم بمؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تهدم منزلًا فلسطينيًا غرب بيت لحم

9891 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى غزة