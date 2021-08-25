هاريس: أمريكا تقدم مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لفيتنام

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن الولايات المتحدة ستقدم مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا لفيتنام، في إطار مساعدات إضافية للدولة الآسيوية التي تعاني حاليا من ارتفاع جديد في حالات الإصابة ومعدلات تطعيم منخفضة.



جاء ذلك خلال اجتماع هاريس اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، في إطار زيارتها الحالية إلى هانوي، موضحة أن الجرعات ستبدأ في الوصول في غضون الـ 24 ساعة القادمة، وبذلك يرتفع إجمالي التبرعات الأمريكية لفيتنام إلى 6 ملايين جرعة، وفقا لوكالة أنباء فيتنام، وبالإضافة إلى جرعات اللقاح الجديدة، ستقدم الولايات المتحدة 23 مليون دولار في إطار خطة الإنقاذ الأمريكية وتمويل الطوارئ من خلال مراكز السيطرة على الأمراض والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمساعدة فيتنام على توسيع التوزيع والوصول إلى اللقاحات، ومكافحة فيروس كوفيد-19 والاستعداد لتهديدات الجائحة في المستقبل.

واجتمعت هاريس في وقت سابق اليوم مع الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، وأعربت عن تأييدها لفكرة إرسال سفينة إضافية تابعة لخفر السواحل الأمريكي إلى فيتنام ، للمساعدة في الدفاع عن مصالحها الأمنية في بحر الصين الجنوبي، منتقدة بشدة توغلات بكين في الممر المائي المتنازع عليه.