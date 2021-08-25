مذكرة تعاون بين «العربية للتصنيع وهواوي» لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، مذكرة للتفاهم مع شركة "هواوي" للتكنولوجيا مصر، بحضور “هو تاو”، نائب رئيس الشركة العالمية، تلتزم بموجبه الأخيرة بتوفير (40) Development Board Suites، بمعدل 20 في إنترنت الأشياء و20 في الذكاء الاصطناعي، من أجل تدريب الموهوبين بالهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن إمداد العربية للتصنيع بالمواد التعليمية المستخدمة في التدريب.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لنقل وتوطين التكنولوجيا فى مجالات التحول الرقمي وتطوير نظم التدريب وتنمية الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات.

وأشار التراس إلى تطلع العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون حقيقى مع شركة "هواوي" لتطوير وتدريب الكوادر البشرية فى مجال التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.

وأوضح التراس أنه تم الاتفاق على تعزيز برامج التدريب بأكاديمية العربية للتصنيع وإتاحة تدريب واعتماد (10) مُدربين من الهيئة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والشبكات، والبيانات، والحوسبة السحابية وتطبيقاتها باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية، مشيرا لأهمية التعاون لتفعيل استراتيجية التحول الرقمي فى مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأعرب "التراس" عن ثقته الكبيرة في الشباب المصري القادر على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل، مضيفا أننا نتطلع لجنى ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصرى، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات فى التحول الرقمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

من جهته، أكد "هو تاو"، خلال زيارته مع وفد شركة "هواوي" لأكاديمية العربية للتصنيع للتدريب على أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة وتعزيز برامج تدريب الكوادر البشرية فى مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مشيرا إلى أن مصر سوق استراتيجية مهمة لشركة هواوي بالمنطقة الأفريقية والعربية، ونحن حريصون على دعمها في تنفيذ خطتها في التحول الرقمي وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح "تاو "، أن "هواوي" ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة فى الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي فى مصر وتدريب الكوادر البشرية بالهيئة العربية للتصنيع على هذه التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن تعاون هواوى مع العربية للتصنيع فى أكاديمية التدريب يقوم على التدريب المستمر للشباب المتميزين فى هذا المجال على المدى الطويل، بما يوفر مواهب كافية لدعم التطور الاقتصادي السريع والتحول الرقمي في مصر.