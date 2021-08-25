الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصراع مستمر..

الأمم المتحدة تكشف آخر تطورات الوضع الإنساني في تيجراي

تيجراي
تيجراي

كشف تقرير نشره موقع "ريليف ويب" التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، والذي يعد أكبر بوابة معلومات إنسانية في العالم، عن آخر التطورات عن الوضع الإنساني في تيجراي الإثيوبية، داعية الحكومة في أديس أبابا إلى ضرورة وقف الصراع في المنطقة التي أهلكها الحرب والمجاعة. 

وقال الموقع في تقريره إنه بعد مرور أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار الأحادي من قبل الحكومة الإثيوبية المركزية في 28 يونيو، تلاه انسحاب قوات الدفاع الإثيوبية من المنطقة التي سيطرت عليها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، لا يزال الوضع معقدا ولا يمكن التنبؤ به.

وأشار التقرير إلى أن النزاع المستمر في تيجراي تسبب في زيادة عدد النازحين إلى المناطق المجاورة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن نزح أكثر من 76 ألف شخص في ست مقاطعات حدودية في منطقة عفار، فيما تم نزوح أكثر من 188 ألف مواطن إلى ديبارك وسيكوتا وولديا في منطقة أمهرة.

وذكر أنه في بالرغم من زيادة جهود منظمات الإغاثة لتقديم الدعم للمتضررين من الأزمة في تيجراي، لا يزال هناك صعوبة بالغة في تسليم المساعدات الإغاثية، حيث لا يزال قوافل المساعدة تتعرض لخطر كبير لتلبية الاحتياجات الضرورية لـ 5.2 مليون شخص محتاج، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مشيرا إلى أن الاستجابة لا تزال مستمرة وسط القيود المستمرة المفروضة من الحكومة داخل وخارج المنطقة.

وتابع أن المنظمات الإغاثية تواجه تحديا كبيرا في تسليم المساعدات الغذائية الطارئة لسكان الإقليم المتضرر ويتمتعون بوجود محدود في المناطق المتضررة من النزاع ، مع عدم وجود قدرة على التجمع والحشد على المستوى الإقليمي. 

وأكد أن القوات الحكومية تتعمد تقييد وعرقلة وصول تلك المساعدات، سواء عن طريق البر أو البحر، للمتضررين في تيجراي، لا سيما في ظل انقطاع خدمات الاتصالات، وانقطاع الخدمات المصرفية مع ما يترتب على ذلك من نقص في النقدية والوقود، إلى جانب محدودية توافر الإمدادات الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.

ونقل الموقع عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، مارتن جريفيث، قوله  في بيان إنه "في مواجهة تزايد الصراع وصعوبة إيصال المساعدات إلى شمال إثيوبيا، نحن بحاجة إلى تغيير الظروف التي أدت إلى بطء حركة المساعدات،  نحن بحاجة إلى وقف الصراع بالفعل". 

ريليف ويب الوضع الإنساني الحكومة أديس أبابا تيجراي الشؤون الإنسانية المنظمات الإغاثية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

مصر الأعلى نموًا على مستوى العالم بمؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تهدم منزلًا فلسطينيًا غرب بيت لحم

9891 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى غزة