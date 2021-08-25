إحالة 8 متهمين باستدراج عربي وتصويره عاريًا لابتزازة ماديًا إلى «الجنايات»

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة 8 أشخاص بينهم 4 سيدات للمحاكمة أمام محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باحتجاز عربي الجنسية وتصويره عاريًا، عقب استدراجه لقضاء سهرة حمراء؛ لابتزازه ماديًا بمنطقة العجوزة.

حملت القضية رقم 5736 لسنة ۲۰۲۱ جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2193 لسنة ۲۰۲۱ کلي شمال الجيزة.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة “ مصطفى ع”،۳۱ سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، و" محمود.ح"41 سنة - حاصل على دبلوم صناعة، و"أسامة.م" ۳۹سنة - مشرف ممتاز سلامة وصحة مهنية المقاولون العرب عثمان احمد عثمان، و"نور ا" ۲۷ سنة – عاطل، و "حاتم م" 44 سنة، بدون عمل، و"هند ع"۲۹ سنة - حاصلة على ثانوية عامة ، و"سلمى ش" 34سنة - بدون عمل، و" فاطمة ع" ۲۹ سنة - بدون عمل لأنهم في 10 فبراير 2021، بدائرة قسم شرطة العجوزة، محافظة الجيزة خطفوا المجني عليه " ص ق" بالتحاليل بأن أتفق المتهمين فيما بينهم على خطفه ونفاذ لذلك الاتفاق استدرجتا كلا من المتهمتان السابعة والثامنة المجني عليه إلى العين محل الواقعة إيهاما منهما بممارسة الرذيلة معه.

وأضاف قرار الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قام المتهمان الثالث والرابع بهتك عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن أجبروه على حسر ملابسه عنه مهددين إياه بسلاح أبيض، وعقب توثيقه بحبل تعديا عليه بأن لامسا مواطن عفته بأيديهما وأعضائهما الذكورية.

ولفت قرار الإحالة، إلى أنهم سرقوا المنقولات والمبالغ المالية المبينة وصفا وقدرة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وذلك بالإكراه بان قاموا المتهمين من الثاني وحتى الرابع بتهديده بسلاح أبيض "مطواة"، وتكبيله بحبل وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه.

وأشار قرار الإحالة، إلى أنهم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن اتفقوا على التقاط الثاني مقطع مصور وصور مأخوذة له على هاتف الثاني النقال حال قيام المتهمين الثالث والرابع بهتك عرضه، وكان ذلك بمكان خاص بغير رضائه.

وأوضح قرار الإحالة، أنهم هددوا بإفشاء المقطع المصور والصور الخاصة بالمجني عليه المتحصل عليها بالجريمة محل الوصف السابق لحمله على دفع مبالغ مالية لهم.