الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بمشاركة مصر.. «الدولي للاتصالات» ينظم دورة تدريبية حول «حلول البنية التحتية»

الاتحاد الدولي للاتصالات
الاتحاد الدولي للاتصالات

تعقد دورة تدريبية عن بُعد، حول "حلول البنية التحتية لتطبيقات النطاق العريض" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع مؤسسة تونس للأقطاب الذكية (S2T)، خلال الفترة من 23 إلى 29 أغسطس، باعتبارها جزء من برنامج شبكات النطاق العريض والأنظمة اللاسلكية تحت رعاية شبكة مراكز التميز للاتحاد الدولي للاتصالات بالمنطقة العربية بمشاركة مصرية واسعة.
وتركز الدورة على حلول البنية التحتية لتطبيقات النطاق العريض والموضوعات الرئيسية المختلفة التي تتعلق بهذا المجال، كما تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم حلول البنية التحتية التي تدعم الوصول إلى النطاق العريض، وفهم هندسة الألياف البصرية غير النشطة وكيفية تنفيذها، وتحديد الأنواع المختلفة من تصميمات شبكات الألياف البصرية غير النشطة.

وشرح وتوضيح الاختلافات بين شبكات الألياف البصرية عريضة النطاق وشبكات جيجابت البصرية غير النشطة وشبكات إيثرنت الألياف البصرية غير النشطة، وتحديد المكونات المطلوبة التي تسهل تركيب شبكات توصيل الألياف البصرية إلى منزل أو مبنى أو طرف، واحتساب ميزانية الخسارة البصرية لشبكة توصيل الألياف البصرية إلى منزل أو مبنى أو طرف.
وتستهدف الدورة الموظفين التقنيين الذين يعملون بشبكات النطاق العريض والمنظمين وصانعي السياسات ومشغلي الاتصالات والصناعة والأوساط الأكاديمية، كما تستهدف المؤسسات والأفراد الراغبين في تعميق معارفهم في مجال تصميم وتركيب وإدارة مشاريع البنى التحتية للوصول إلى النطاق العريض وحلول HFC وشبكات النفاذ البصري والألياف البصرية غير النشطة.
وجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس في عام 1865، وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو أحد أقدم الهيئات العالمية القائمة.

في نفس السياق شاركت مصر، مُمثلة في البريد المصري، في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المنعقد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان خلال الفترة من 9 إلى 28 أغسطس 2021، تحت شعار "رقمنة الخدمات البريدية وتطوير التجارة الإلكترونية". ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم.
وسيتم خلال المؤتمر ترشح مصر لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد عن الدورة 2021-2025، وانتخاب مدير عام جديد للاتحاد ونائبه، عن الدورة 2021-2025، كما سيتم الاتفاق على خطة المنتجات المتكاملة ومناقشة إصلاح نظام المساهمة الجديد في ميزانية الاتحاد والاتفاق على آلية تمويل صندوق المعاشات الخاص بموظفي الاتحاد، بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بالموقف الأفريقي من فتح باب الاتحاد البريدي العالمي للأطراف الفاعلة.
  
 

الاتحاد الدولي للاتصالات مصر تونس حلول البنية التحتية تطبيقات النطاق العريض الإنترنت المحمول 2021 أغسطس دورة تدريبية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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