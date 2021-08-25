استرداد 19 فدانًا من غير الجادين بوادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين ،حيث نجحت اللجنة فى استرداد قطعتين أرض زراعية بمنطقة العلمين فى قرية كفر داود بمساحة إجمالية 19 فدانًا و18 قيراطًا من غير الجادين، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتات "أرض مستردة أملاك دولة" عليهما.

هذا ويؤكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "شبراخيت - دمنهور - كوم حمادة "عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 540 م2 عبارة عن: إزالة حالة تعدي بالمهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 350 م بقرية محلة بشر بشبراخيت عبارة عن حفر قواعد وسملات وتم التحفظ علي مواد البناء، وإزالة حالة تعد بمساحة 190 م بزاوية غزال بدمنهور عبارة عن شدة خشبية، وإزالة صبة دور ثالث علوي مخالف وبدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرية بولين بكوم حمادة.