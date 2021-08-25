«تدريبات الموت».. «الدستور» تحقق في غرق أطفال داخل حمامات السباحة

أثارت واقعة غرق طفل داخل حمام سباحة بنادي كفر العلو بمدينة حلوان، غضب رواد السوشيال ميديا خاصة أنها لم تكن الحالة الأولى من نوعها هذا العام؛ ففي شهر يونيو تعرض طفل، سبع سنوات، للغرق بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية؛ ليلحق به بعد شهر واحد طفل أخر بحمام قارون بنادي الفيوم ليصيح الحالة الثالثة على التوالي.

غرق الطفل بدر ،14 عاما، أصيب بغيبوبة أثر تعرضه للغرق بحمام سباحة كفر العلو وتم نقله للمستشفى.

"الدستور" تكشف في هذا التحقيق أسباب الإهمال بالنوادي الرياضية ومدى تواجد عوامل الأمان في حمامات السباحة، وكيف يرى المنقذون التعامل من جانب الأهالي وترك أولادهم دون رقابة أو إبلاغ بتواجدهم بمفردهم.

معايير الأمان

يقول كابتن محمد عامر مدرب سباحة ومنقذ دولي؛ إن معايير الأمان في حمامات السباحة تبدأ من توافر عدد ٨ منقذين بمعدل ٤على كل جانب من جوانب الحمام الذي تبلغ مساحته (25 × 25 مترًا،) ويكون شكله مربعًا، أو 50 × 25 مترًا، ويكون مستطيلًا.

وتابع " للدستور": يشترط وجود سلالم بحمامات السباحة، كذلك التدرج في عمق حمام السباحة؛ وعن مسئولية غرق الأطفال، يرى أنها تقع في الأول على المدرب ثم المنقذ الموجود على جانبي حمام السباحة؛ وبالنسبة للحمامات الخاصة بالأطفال في بعض الأندية، أكد أنه يجب ألا يزيد عمقها بأي حال من الأحوال عن 60 سنتيمترًا، مضيفًا أن الأطفال لابد أن ينزلوا للمياه مرتدين "كتافات" تحملهم في المياه، وفي حالة عدم ارتدائها لابد أن يكونوا بصحبة ذويهم، والذين يوقعون إقرارات بتحملهم المسؤولية.



وقال إن الطفل يتعرض للغرق والموت بعد مرور ٤ دقائق تحت الماء بينما في أول دقيقة يعاني فيها من إسفكسيا الخنق ويمكن إنقاذهبإحدى أدوات الإنقاذ الواجب توافرها مثل الطوق أو الموزة أو حبل الإنقاذ أو عصا الإنقاذ ولكن في كل الحالات يستلزم الأمر نزول المنقذ أوالمدرب لإنقاذ الطفل لإحتمالية تعرضه لكسر في الرقبة أو إحدى الأطراف عند نزوله فتسبب في إغماءه وغرقه.



تثبيت الرقبة بالذراعين وسحب الطفل من الخلف أهم طرق الإنقاذ وفق كابتن محمد؛ وذلك حفاظاً على المصاب ضد أي مضاعفات صحية؛وطالب عامر بضرورة تعليم الاسعافات الأولية والإنقاذ لإنقاذ الكثير من الغرقى .



«الشباب والرياضة»: تفتيش ومراقبة دائمين

من جهته، أكد دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي بأسم وزارة الشباب والرياضة أن إجمالي حمامات السباحة على مستوى الجمهورية التابعة لها نحو 102 حمام سباحة منهم 55 حمام سباحة ‘نشاء جديد 6 رفع كفاءة في آخر 3 سنين، بالإضافة 41 حمام سباحة قديم؛ مؤكدًا أن جميع هذه الحمامات تخضع لعمليات تفتيش ومراقبة بصفة دورية ومستمرة وتم إنشاءها وفق معايير دولية للأمن والسلامة لضمان تحقيق كود الأمن والسلامة بهذه الحمامات.

وأكد في حديثه " للدستور" أن وزارة الشباب والرياضية تقوم بعمليات تفتيش ومراقبة وجولات دورية على مراكز الشباب التابعةلمديريات الشباب على مستوى الجمهورية للتأكد من توافر عوامل الأمان لهذه المنشاءات.



وكانت مديريتا الشباب والرياضة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء مبادرة "مصر بلا غرقى" بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، للحد من حوادث الغرق فى الشواطئ وحمامات السباحة من خلال مجموعة من المنقذين المدربين؛ والتي ترتكز على 3 محاور، أهما محو أمية السباحة لطلاب المدارس، والثانى لطلاب الجامعات بإدراج مادة الإنقاذ كمادة أساسية بكليات التربية الرياضية، والثالث يتركز فى توعية المواطنين داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية فى جميع المحافظات.

الخوف من المياه.. سبب الغرق

في ذات السياق، يقول كابتن سيف عبد الرحمن مدرب بإحدى أكاديميات السباحة؛ إن تدريب الأطفال السباحة له معايير وشروط لابد الالتزام بها منها ضرورة الالتزام بعدد معين داخل التدريب في حالة الفرق الكبيرة التي يمكن أن يصل العدد فيها من ١٥ ل ٢٠طفل في وجود أثنين من المدربين أو أكثر مع وجود من ٨ إلى ١٢ منقذ على جانبي حمام السباحة لمتابعة الأطفال؛ أيضاً لا تزيد التدريبات الخاصة عن ٣ أطفال فقط؛ والمدارس عن ١٠ أطفال.

وتابع: أكثر حالات الغرق تكون لأطفال لديهم خوف من المياه في أول يوم تدريب، لكن المدربين يحرصوا دائماً على مصاحبتهم والأمساك بهم طول فترة التدريب لبناء جسر من الثقة لدى الطفل والمدرب ؛ كذلك في جميع تدريبات السباحة بيصاحب الأطفال بعض الأدوات المساعدة مثل البورد او الكتافات أو الموزة لمساعدته على السباحة حتى يتعلم بعض التدريبات التي يستطيع معها السباحة بمفرده.

وبحسب ما جاء في الإصدار الأخير لوزارة الشباب والرياضة الصادر عام 2016، فإن حمامات السباحة التابعة للمجلس القومي للرياضة تقدر بـ ٢٤٩ في المحافظات، بينما يتواجد ٤٧ حمام سباحة تابعين للمجلس القومي للشباب، بإجمالي 296 حمام سباحة، فضلًا عن٣٢٣ حمام سباحة بين إوليمبي وغطس وتدريبي وترفيهي قي المنشآت الرياضية في الجمهورية، ليصل المجموع التابع للوزارة إلى ٦١٩حمام سباحة.



والدة طفل الفيوم تحكي الواقعة

كريم هاني أبوهشيمه، ١٢عاما؛ ذهب مع أسرته لحمام سباحة فندق جامعة الفيوم ع ضفاف بحيرة قارون للتنزه والترفيه؛ وفي غفلة من أسرته أتجه لحمام سباحة خاص بالكبار؛ وتحكي والدته "للدستور" قائلة: "كريم لا يجيد السباحة لذلك تم منعه من نزول الحمام خوفاً عليه ولكنه ذهب سهواً ونزل فغرق بسبب عدم وجود منقذين؛ ولم يتم إكتشاف الواقعة الإ بعد فوات الأوان.

وتابعت: القائمؤن على الفندق قاموا بإبلاغ الأسعاف بحدوث حالة غرق لطفل يبلغ من العمر 12 بحمام سباحة النادي الاجتماعي التابع لجامعه الفيوم علي بحيرة قارون.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث وتبين من المعاينة الأولية وفاة طفل يدعي كريم هاني أبو هشيمة من مركز ابشواي غرقٱ في الحمام السباحة أثناء نزولة والعائلة في البسين الخاص بالأطفال وقام بنزول سهو عن أعين عائلتة في حمام السباحه الخاص بالكبار مما أدى إلى غرقه.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق التى قررت تسليم الجثه لعائلته للدفن بمقابر العائلة.