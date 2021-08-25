مسن يغتصب «حفيده» في الجيزة.. والطب الشرعي يفحص

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بعرض طفل في العقد الأول من العمر على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه لتعرضه للاغتصاب على يد جده لوالده، وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به.

كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعاء الوالدين سماع أقوالهما حول الحادث.

كشفت تحقيقات النيابة أن رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تلقى بلاغاً من رجل وزوجته يتهمان فيه «والد الزوج» بالاعتداء جنسياً على طفلهم البالغ من العمر 5 سنوات «حفيد المتهم» والتسبب له في نزيف.

وأضافت التحقيقات أن الوالدين يوم الواقعة فوجئا بالطفل في حالة إعياء شديد وملابسه ملطخة بالدماء، وعقب سؤاله عما حدث معه فروى لهم ما فعله جده، وقد هدده في حالة التحدث لأحد سيقتله، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي تبين منها صحة ما جاء في البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتبين أنه يبلغ من العمر 52 عاماً ومتزوج من سيدتين، وقد تم اقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالوقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة التعدي جنسيا على الأطفال

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.