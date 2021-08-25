الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

خبير سياسي: عودة المصريين من أفغانستان «رسالة مهمة وفي وقتها»

عودة المصريين من
عودة المصريين من أفغانستان

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عودة المصريين من أفغانستان، رسالة مهمة تعكس اهتمام الدولة والحكومة بعودتهم إلى القاهرة في ظل التطورات السلبية، التي تشهدها أفغانستان في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنّها تؤكد حرص الرئيس على لم شمل المواطن المصري من الخارج.

وأكد فهمي لـ"الدستور" أن اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج ليس الأول من نوعه فسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة المصريين من ليبيا وإعادة المصريين من الصين، مما يعطي رسائل باهتمام مصر برعاياها في الخارج والرئيس أكد رسالته في توقيت له دلالالته.

ولفت أن هذا الإجراء يرد على الخطابات الملونة لجماعة الإخوان الإرهابية بأن الدولة المصرية دائماً ما تهمل المواطن في الخارج، ولا تقدم له الدعم، لتأتي الرسالة إليهم من أعلى مستوى وهي توجيهات الرئيس السيسي، متوقعاً حدوث مردود إيجابي لدى أسر العائدين من افغانستان.

يذكر أنه في إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعودة الجالية المصرية من أفغانستان، قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة نقل عسكرية هبطت مساء الإثنين الماضي في القاهرة وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية.

القوات المسلحة عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية توجيهات الرئيس عودة المصريين من ليبيا طائرة نقل عسكرية المواطن المصري استاذ العلوم السياسية

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الانحياز للقيمة

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