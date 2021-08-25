«الهجرة» تطلق فيلما توعويا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن «مراكب النجاة»

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيلما توعويا في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يستهدف التوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وكذلك تسليط الضوء على ما تتيحه الدولة المصرية من فرص بديلة آمنة للشباب، من خلال فرص العمل المتوفرة بالمشروعات القومية.

يأتي هذا الفيلم ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة الهجرة مع بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والوصول للفئات المستهدفة من المبادرة وعلى رأسها الشباب المصري، وقد وجه الفيلم رسالته بشكل مباشر للشباب الراغب في خوض تجربة الهجرة غير الشرعية، تلك التجربة المحفوفة بالمخاطر، والنفق المظلم الذي قد يؤدي بحياة شبابنا، دون دراية أو وعي كاف بطبيعة هذه التجربة وما تحمله في طياتها من عراقيل وصعوبات.

وبجانب تركيز العمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، سلط الفيلم الضوء أيضا على الجانب الآخر من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والذي يستهدف التعريف بسبل الهجرة الشرعية، و فرص العمل البديلة، التي استطاعت الدولة المصرية إتاحتها في المشروعات القومية العملاقة أمام الشباب المصري، لتمثل بديلا آمنا ومضمونا للشباب لبدء مستقبل أكثر إشراقا.

وجدير بالذكر أن هذا الفيلم التوعوي يصحبه الأداء الصوتي للفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج كل من تامر نصر وياسين حسن.

الفيلم على الرابط التالي:

https://youtu.be/Ttkk_0v61CU

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة ، تضمنت التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والنظامية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج، حيث أجريت زيارات ميدانية لبعض هذه المحافظات بدأت بالفيوم والبحيرة والغربية والمنيا.

جاء ذلك خلال مشاركتها بالأمس في ندوة بعنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية.. بمفهوم جديد"، والتي عقدت تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وبالتعاون مع جامعة الأزهر في إطار مشروع سفراء الأزهر “أونلاين”.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة أعدت خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل آمنة، فقد تم التعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التجارة والصناعة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر والكنيسة المصرية للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لإدماج المصريين بالخارج في عملية التنمية والتطوير في قرى الريف المصري الواقعة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

