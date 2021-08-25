رئيس أذربيجان: نفذنا قرارات مجلس الأمن الدولي واستعدنا وحدة أراضينا

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده نفذت بنفسها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن النزاع في قره باغ، وأعادت بذلك وحدة أراضيها.

وأوضح علييف - خلال لقاء مع المنسقة الأممية الدائمة الجديدة في أذربيجان فلادانكا أدرييفا، حسبما أوردت موقع (تاس)، اليوم الأربعاء- أن مجموعة “مينسك” التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والخاصة بالتسوية النزاع أضاعت فرصا كثيرة خلال السنوات الماضية، مضيفا: “كنا نريد حل القضية بطريقة سلمية”.

وأشار إلى أنه دعا مرارا مجموعة “مينسك” إلى فرض عقوبات على أرمينيا؛ لجعلها تسحب قوتها، لكن لم تتم الاستجابة لهذه الدعوة.

وتابع: “نحن أعدنا العدل وأحكام القانون الدولي، نفذنا قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، وتصرفنا بناء على ميثاق المنظمة، ويعترف البند الـ51 بحق كل دولة في الدفاع عن النفس، وبالتالي استعدنا وحدة أراضينا من خلال استخدام كل الوسائل الدولية”.

يشار إلى أنه استؤنفت - يوم 27 سبتمبر 2020- عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ، ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أسفر في حينه عن إعلان الأرمن المحليين عام 1991 إنشاء جمهورية مستقلة في ذلك الإقليم، لا يعترف بها أحد حاليا، حتى يريفان.

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر الماضي بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الطرف الأرميني في 1992-1994.

وعلى الرغم من انتهاء المعارك لا تزال المنطقة تشهد حوادث منفردة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على حدود الطرفين وسط اتهامات متبادلة بخرق نظام وقف إطلاق النار.