عضوان فى الكونجرس الأمريكى يقومان بزيارة مفاجئة لمطار كابول

قام عضوان في مجلس النواب الأمريكي بزيارة غير معلن عنها لمطار كابول في أفغانستان وسط استمرار عملية إجلاء المواطنين الأمريكيين و"الحلفاء" الأفغان من البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، استمرت زيارة النائب الديمقراطي سيث مولتون والجمهوري بيتر ميير، بعد أن وصلا على متن رحلة شارتر إلى مطار كابل عدة ساعات، ولم يكشفا عنها إلا بعد مغادرتهما.

وقال النائبان في بيان لهما إن هدف زيارتهما كان جمع المعلومات حول سير عملية الإجلاء.

وأوضحا أنهما كانا يسعيان لحث الرئيس جو بايدن على تمديد المهلة لإجلاء الأمريكيين والأفغان من كابل إلى ما بعد 31 أغسطس.

ووفقا لمصادر وكالة "أسوشيتد برس" فإن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين والبيت الأبيض أعربوا عن غضبهم إزاء الزيارة التي قام بها المشرعان، لأنها جرت بدن أي تنسيق مع الدبلوماسيين أو العسكريين المسؤولين عن الإجلاء.



وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك صباح الأحد الماضي، و أمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

جدير بالذكر أن مسؤول أمني غربي أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و البية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.