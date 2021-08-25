تكريم عميد المترجمين الدكتور محمد عنانى بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

يحل الشاعر المصري الشاب عادل محمد، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث يقدم قصيدته الشعرية المعنونة بــ "ما طال العابر من أثر الشاعر".

والشاعر عادل محمد، طبيب أسنان، وعضو جماعة مغامير الأدبية، صدر له ديوانين هما "تعود أن تموت"، و"إليك يسير الطريق"، ورواية بعنوان "قرن غزال"، وله تحت الطبع ديوانين بعنوان "الذى من شيعته"، و"نمشٌ خفيف".

ومن ديوانه "الذي شيعته"، والصادر عن دار روعة للنشر والتوزيع نقرأ: مكبلة للأرض ساقي فليتني أغوص فأورق أو اسير فأحصد...فنبض ولا قلب و عين ولا رؤى ثمار ولا غصن و قطف لا يد... وقفت كفيف الروح لا ألمح السما أشير لسرب الطير و لطير يبعد... يطوف حوالي الذين عرفتهم يضيئون بالقلب الذي هو أسود.. يقصون شعر النخل حين صبغته بحمر تمر النيل يشهد.. فيا أيها القديس مالك و النو بحسب جفاف اليوم أن يمطر الغد.

وفي سياق متصل، وضمن فعاليات سلسلة علاقات ثقافية٬ تعقد في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ أمسية جديدة من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية»، والتى يتم الاحتفاء فيها بدولة الهند.

يستهل اللقاء بكلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة٬ تليها كلمة- كلمة أجييت جوبيتيه – سفير دولة الهند في مصر - كلمة السفير محمد حجازي- مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر الأسبق لدى الهند ورئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية، وكلمة السفيرة هبة المراسي - سفيرة مصر لدى الهند (عبر الفيديو).

بالإضافة إلى مشاركة عدد من المتخصصين في مجال العلاقات الثقافية المصرية الهندية؛ من بينهم: الناقد السينمائي طارق الشناوي، الكاتب الصحفي والناقد السينمائي دكتور أحمد القاضي أستاذ اللغة الأردية بجامعة الأزهر المستشار الثقافي السابق لمصر في الهند، الفنانة كوكلا رفعت الفنانة التشكيلية والمصورة الفوتوغرافية الوثائقية، دكتورة هالة أبو الفتوح، أستاذة الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ والمتخصصة في الفكر الشرقي القديم.

كما تتضمن عرض فيلم تسجيلي قصير عن دولة الهند، ويدير اللقاء صبري سعيد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وتقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على "فيسبوك".

وفي الثامنة مساء نفس اليوم، يبث الملجس الأعلى للثقافة ندوة "أونلاين" فقط عبر تطبيق "زووم"، للاحتفاء بعميد المترجمين الدكتور محمد عناني، والتي تنظنها لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس.

وذلك في خامس فعاليات سلسلة الاحتفاء بالتجارب النقدية والفكرية لكبار النقاد المصريين والعرب، ويتم خلالها الاحتفاء بالتجربة الفكرية والأكاديمية للناقد والكاتب الكبير عميد المترجمين الدكتور محمد محمد عناني.

تدير اللقاء: دكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، ويشارك فيها كل من: الكاتب والناقد والمترجم دكتور محمد محمد عناني، دكتور بهاء مزيد وكيل كلية الألسن وعميد الكلية السابق بجامعة سوهاج، دكتور خالد توفيق أستاذ دراسات الترجمة وعلم اللغة بكلية الآداب جامعة القاهرة، دكتور سيد قطب أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس، دكتور مصطفي رياض أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة عين شمس، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية.