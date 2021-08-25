الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يؤكد استمرار جهود الإجلاء من أفغانستان حتى 31 أغسطس

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عزم بلاده استمرار جهود الإجلاء من أفغانستان حتى 31 أغسطس الجاري.


وقال بايدن، في خطاب داخل البيت الأبيض  نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الولايات المتحدة استطاعت حتى الآن إجلاء 75 ألفا و900 شخص منذ نهاية شهر يوليو الماضي.


وأضاف الرئيس الأمريكي أن 19 رحلة جوية عسكرية أمريكية تحمل 6400 شخص و31 رحلة جوية تابعة لقوات التحالف الدولي تحمل 5600 آخرين قد غادرت العاصمة كابول خلال الـ12 ساعة الماضية فقط.


وأشار إلى أن هذا يشكل زيادة قدرها 50 رحلة جديدة وإجلاء 12 ألف شخص إضافي منذ آخر تصريحات له في هذا الصدد صباح اليوم.


وتابع بايدن قائلاً إن الولايات المتحدة في طريقها للاستمرار في مهمة الإجلاء حتى 31 أغسطس الجاري وأنها لا تخطط لإبقاء جنود أمريكيين هناك بعد هذا التاريخ، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتمد على طبيعة تحرك "طالبان" في أفغانستان وتعاونها وسماحها بالوصول إلى مطار كابول الدولي.


وأوضح أنه طلب من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين إعداد خطط لتعديل الجدول الزمني المتعلق بالانسحاب "إذا ما أصبح ذلك ضرورياً"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه كلما انتهت المهمة أسرع كلما كان ذلك أفضل.


وحذّر الرئيس الأمريكي من تخطيط تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان لاستهداف مطار كابول الدولي أو الولايات المتحدة أو حلفائها أو المدنيين الأبرياء.


وأوضح بايدن أنه ناقش مع قادة مجموعة السبع "الالتزام المشترك" لدعم اللاجئين ومن تم إجلاؤهم من أفغانستان.


وشدد بايدن في هذا الشأن على أن الولايات المتحدة تدقق وتجري فحصاً أمنياً شاملاً لكل شخص لا يحمل الجنسية الأمريكية أو غير مقيم في الولايات المتحدة.


ودعا الرئيس الأمريكي المجتمع الدولي إلى التعاون سوياً من أجل إعادة الاستقرار لآلاف الأفغان الذين تنطبق عليهم شروط الهجرة.


ووصف الرئيس الأمريكي المحادثات مع قادة مجموعة السبع وقادة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (الناتو) والاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم لمناقشة الأزمة في أفغانستان بالـ"مثمرة".

الاتحاد تعاون التزام داعش الولايات المتحدة جديدة فحص محادثات خلال طالبان سماحة لاجئ العاصمة طالب البيت الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

مفاجأة.. كارتيرون مهدد بالرحيل عن الزمالك رغم قرب حسم الدورى

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

تستمر ليومين.. ماذا قال بينيت عن زيارته الأولى لواشنطن؟

واشنطن ستفتتح قنصلية لها في القدس الشرقية قريباً .. ماذا سيفعل “بينيت”؟

استعداداً لأي مواجهة.. الجيش الإسرائيلي يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط غزة