ختام فعاليات المسارح المتنقلة ضمن «حياة كريمة» بكوم أمبو

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فاعليات المسارح المتتقلة بقرية العتمور بحرى بكوم أمبو والمشاركة فى مبادرة "حياة كريمة" برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لأقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث محاضرة بعنوان "تأثير الشائعات على المجتمع المصرى" ألقاها خالد حسن، والذي أشار إلى أن من يطلق الشائعة له أهداف محددة ومخطط لها، ولذا فإنه يسلك في تحقيقها طريقًا منظمًا ليصل إلى ما يريده ويصيب الأهداف، وأن الشائعات تظهر وتنتشر في أوقات الأزمات الاجتماعية، يكون أفراد المجتمع في حالة استعداد نفسي لتصديق كثير من الأخبار والأقاويل التي يقرأونها في الصحف أو يسمعونها في التلفزيون نظراً لحالة التوتر النفسي التي يعيشونها، وتهدف أغلب الشائعات التي تم ترويجها إلى تعميم مشاعر الإحباط بين المصريين، ومن ثم تؤدي إلى إثارة الرغبة في إيذاء الذات والعزلة والاكتئاب، أو إيذاء الآخرين، أشخاصًا كانوا أو مؤسسات حكومية، والميل إلى التخريب المادي المباشر مثل التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، أو التخريب النفسي غير المباشر مثل الإضراب عن العمل ووضع العراقيل أمام أداء الآخرين لأعمالهم وغيرها من أعمال متنوعة تنتج عن التأثر بالشائعات.

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو



كما أعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها الشعراء على الدفقشى بقصيدة "ضياء طه"، حسن حفنى بقصيدة "الجنزير و الدنيا وحالها".

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو



وتم اكتشاف مواهب من أهالى وأطفال القرية فى "الغناء وإلقاء الشعر"، إلى جانب إقامة معرض لإصدارات الهيئة، وعمل ورشة فنية اعادة تدوير و "عمل مقلمة" باستخدام علب الكانز الفارغة للمدرب رمضان صابر.

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو



وفى الختام قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم امبو بقيادة أحمد عبد الحميد مجموعة من الاغانى "الى رحاب اليثربى، المسك فاح، مصر يا ام الدنيا، حبيت بلدى، اما براوة".

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو

ختام فعاليات المسارح المتنقلة في كوم أمبو