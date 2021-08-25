الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة التضامن تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «بر أمان» فى كفر الشيخ

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، لتوزيع بِدَل واقية وشِبَاكً وغيرها من المعدات اللازمة، لـ900 صياد بكفر الشيخ من بين 7 آلاف و145  صيادًا على مستوى الجمهورية.

وزيرة التضامن تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «بر أمان» فى كفر الشيخ

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بر أمان" للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تنطلق من البرلس لرعاية صغار الصيادين، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والتي تنطلق من برج البرلس، والتي تضم “البرلس والمرة والتمساح”.

 

تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان"

وسيعقد محافظ كفر الشيخ ووزيرة التضامن، مؤتمرًا لتدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، وقيادات مديرية التضامن بكفر الشيخ، وعدد من الصيادين.

يذكرأن مبادرة «بر أمان» سيتم تنفيذها على 4 مراحل، ضمت المرحلة الأولى «بحيرة الريان» بالفيوم، وتشمل كذلك بحيرات «إدكو ومريوط والمنزلة»، ويستفيد منها ما يزيد على 10704 صيادين يعملون بها، وتضم الثانية بحيرات "البرلس والمرة والتمساح" ويستفيد منها 7416 صيادًا، فى حين تركز الثالثة على الصيادين بمناطق "دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وإبشواى وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان" ويستفيد منها 18125 صيادًا، أما الرابعة فتشمل بحيرتى "ناصر والبردويل"، بجانب مناطق "العريش وبئر العبد ورمانة» ويستفيد منها 7707 صيادين.

 

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فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتطبيق العقوبات لمنع وقوع ذلك.

كفر الشيخ جمال نور الدين التضامن الاجتماعي مبادرة بر أمان عبدالفتاح السيسي برج البرلس المرة التمساح بحيرات إدكو مريوط المنزله

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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