بـ5 إجراءات.. كيف واجهت الحكومة جائحة كورونا في قطاع البترول؟

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم إجراءات اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم الأفراد والقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد منذ فبراير 2020 وحتى شهر يونيو الماضى من عام 2021، والتى تمثلت فيما يلى:

تسليم الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية والوقائية من مبادرة وزارة البترول وبالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر للمساهمة بمبلغ قدره حوالي 5.4 مليون جنيه. وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير التي قامت بشراء المستلزمات المطلوبة بعد موافقة وزارة الصحة والسكان ضماناً لتوفير المستلزمات طبقا للمواصفات المطلوبة.



إعفاء للعملاء الصناعيين من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول، بهدف التيسير علي عملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة في دفع عجلة التنمية والانتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي.

إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.

تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران من جانب وزارة البترول، لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض الي 10 سنت علي الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخري وبشكل دائم، لتحفيز حركة الطيران إلى مصر.