تخصيص أراضي لإنشاء مجمعات حكومية وبيطرية في دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط للأمن العام وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

واستهلت المحافظ جلسة المجلس بإصدار عدد من التوجيهات إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات التى جاء أهمها التأكيد على ضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين و دراستها فورًا و أيضاً التنسيق مع مديرية الصحة لتوسيع دائرة الإعلان عن أماكن قوافل التطعيم بلقاح فيروس كورونا عبر الوسائل المختلفة و حث المواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالتسجيل عبر موقع الوزارة والتوجه إلى أقرب قافلة لتلقى اللقاح لتحقيق المستهدف مما يساهم فى الحد من انتشار الفيروس، كما أكدت على رؤساء الوحدات المحلية بدفع منظومة العمل و تحصيل الإيرادات.

وشهد المجلس عرض شامل لابرز أعمال رفع الكفاءة التى شهدتها الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة خلال الفترة الماضية، وتعليقًا على هذا العرض الذى قدمه رؤساء الوحدات المحلية،، أكدت "محافظ دمياط" على ضرورة تفعيل آلية محددة لتنفيذ تلك الأعمال وفقاً لمعايير محددة و ترميم الشوارع و البلدورات المتهالكة، منوهة الى أنه سيتم متابعة هذه الخطة بشكل دورى خلال جلسات المجلس التنفيذى.

وفى ختام الجلسة، تم الإعلان عن تخصيص قطع أراضى لإقامة مجمعات خدمات حكومية بقرى كفر سعد البلد والمرابعين وكفر سليمان البحرى وأم الرزق وكفر الغاب، وأيضاً لإنشاء مجمعات خدمات زراعية و بيطرية بقرى الوسطانى وكفر شحاتة والعباية والزهراء وكفر الغاب وكفر سعد البلد وتفتيش ثان، كما تم الإعلان عن تخصيص قطعة أرض بقرية السعدية البحرية لإنشاء محطة رفع صرف صحي وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يجرى تنفيذها بمركز كفر سعد.

وفى هذا الخصوص، وجهت "الدكتورة منال عوض" الى كافة الأجهزة المعنية بالإسراع فى الخطوات التنفيذية بالمشروعات الجارية ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة" وتقديم تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ، للانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة لتغطية قرى مركز كفر سعد بكافة الخدمات طبقاً لما يستهدفه هذا المشروع القومى الضخم .