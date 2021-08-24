محافظ دمياط تستقبل أمين عام «القومى للأمومة» خلال زيارتها للمحافظة

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها.

ورحبت "المحافظ" بالتعاون مع المجلس لتفعيل دور اللجنة العامة واللجان الفرعية على مستوى المحافظة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف، مؤكدة أن دمياط تُعد من أقل المحافظات فى معدلات العنف ضد الأطفال لارتفاع الوعى لدى الأهالى، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم اللازم للرائدات الريفيات نظرًا لما يقدمونه من جهد لنشر التوعية بكافة الموضوعات بين السيدات بالقرى والعمل نحو تحقيق التكامل بين دورهم و دور الرائدات الصحيات لخدمة أهالى المحافظة.

ومن جانبها، أكدت الأمين العام للطفولة والأمومة ان المجلس لديه استراتيجية محددة يتم تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة المعنية لحماية الطفل وإعلاء حقوقه فى كافة ربوع مصر، مؤكدة أنه تم تخصيص مقرات للمجلس بمديريات الصحة بعدد ١٥ محافظة من بينهم دمياط، كما أشارت إلى أنه سيتم البدء فى برامج التوعية بتنظيم الأسرة بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

هذا وقد تبادلت محافظ دمياط والدكتورة سحر السنباطى الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهما المبذولة لدعم هذا الملف.

قام الدكتور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تأهيل وتبطين الترع بمركز كفر سعد بدمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور منسقي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

وخلال الجولة تم رصد الاحتياجات الاساسية بكافة القطاعات بقرى كفر سعد المدرجة بمرافقة عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ويحيى القناوي نائب رئيس الوحدة المحلية، وممثلي مديرية الري لرصد ومتابعة مشروعات تأهيل وتبطين الترع بقرى كفر سعد.

و تم المرور على الترع المخطط تأهيلها وإعادة تبطينها وهم ترعة المشالب بالمحمدية بطول ٤ كيلو متر، وبقرية الإبراهيمية القبلية بطول ٣ كيلو متر، وترعة الوسطاني بكفر الوسطاني، وترعة أم عامر بتفتيش ثان بطول ٢ ونص متر.