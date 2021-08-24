تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

شهدت الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي اليوم، تحسنا كبيرا، عقب إجراء عملية جراحية له خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال مصدر مقرب من الفنان نضال الشافعي إن الحالة الصحية لنضال تحسنت بشكل كبير بعدما أجرى عملية جراحية عاجلة في القولون، إثر تعرض القولون للانفجار نتيجة الضغط العصبي.

وأضاف المصدر أن نضال سيغادر المستشفى خلال أيام قليلة، ليقضي فترة النقاهة في منزله وبين أفراد أسرته.

وكان الفنان نضال الشافعي قد خضع لعملية جراحية بسبب انفجار القولون نتيجة لحالة ضغط عصبي تعرض لها عقب انتهائه من تصوير فيلم "ميني بار"، حيث لم يلتزم منتج الفيلم باتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير، مما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد وحدوث انفجار في القولون.

وطمأن الفنان نضال الشافعي، جمهوره على حالته الصحية بعد الأزمة الأخيرة التي مر بها.

وأعلن عبر حسابه بموقع «فيسبوك» تحسن حالته الصحية بشكل كبير، لافتا إلى أنه سعيد بحجم المحبين له الذين اطمئنوا على صحته بشكل كبير.