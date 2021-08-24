الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تبحث مع الحكومة الليبية تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق

نجلاء المنقوش وزيرة
نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا خلال الاجتماع

ترأست وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً وزارياً موسعاً مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

جتاء ذلك بحضور وزراء الداخلية اللواء خالد مازن ، والعدل حليمة ابراهيم عبدالرحمن ، والدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام ، وعن اللجنة الأممية محمد أبوجار ، ورئيس اللجنة تريسي روبنسون ، وشالوكا بياني عضوا اللجنة حسب بيان لوزارة الخارجية الليبية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس آلية عمل اللجنة لتشمل جميع الأراضي الليبية، بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما ناقش أهمية وضع الخطط اللازمة لبرامج بناء القدرات، والمساعدة التقنية والاستشارية في مجال حقوق الإنسان، بجانب بحث أهمية تمديد ولاية اللجنة التي تنتهي في شهر سبتمبر القادم ، حتى يتسنى لها استكمال أعمالها .

وأبدت وزيرة الخارجية استعداد الوزارة لتقديم جميع أشكال الدعم للجنة للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

بحث تعزيز التعاون الليبي الأوروبي

وعقد ‏وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات الليبي عمر كتي، أمس الاثنين، وبحضور مدراء إدارات - التعاون الدولي - المنظمات الدولية - منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية ، اجتماعاً موسعاً ، مع بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وتم خلال الاجتماع بحث  تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومفوضية الإتحاد الأوروبي، والتحضير لتوقيع وتفعيل مذكرات للتفاهم في عديد المجالات ، والمتوقفة منذ 2008، ومناقشة إمكانية إنضمام دولة ليبيا إلى برامج الإتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط للتنمية المستدامة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وملف تنظيم عمل منظمات دول الاتحاد الأوروبي غير الحكومية في ليبيا، والتحضير لتبادل الزيارات بين الجانبين، انطلاقاً من شهر سبتمبر القادم ، لتوطيد أواصر العلاقات بين  ليبيا ، ودول الاتحاد الأوروبي.

نجلاء المنقوش ليبيا طرابلس الامم المتحدة تطورات الوضع الليبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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